Керівники чотирьох районів на Тернопіллі захворіли на COVID-19.

У керівників чотирьох райдержадміністрацій на Тернопільщині діагностували коронавірусну інфекцію. Про це кожен повідомив особисто в соціальних мережах.

Зокрема, коронавірусом інфікувалися голова Чортківської РДА Арсен Марчишак, керівник Бережанської РДА Олег Захарків, Зборівської – Сергій Рудяк та Борщівської – Юрій Гуцул.

Усі четверо чиновників підтвердили, що наразі не потребують госпіталізації і перебувають вдома на самоізоляції.

Фото www.facebook.com/Сергій_Рудяк

«Друзі, хочу повідомити, що сьогодні отримав результат тесту на Covid19. Аналіз виявився позитивним. Перебуваю вдома на самоізоляції та проходжу курс лікування. Бережіть себе, своїх рідних та будьте здорові!» – написав голова Чортківської РДА Арсен Марчишак.

«Про коронавірус можу сказати, що він таки існує! Він особливий по симптоматиці... Забув коли мав останній раз температуру, але на днях різко погіршилось самопочуття. Перед тим здав ПЛР-тест. Результат – РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено. Далі по протоколу – лікування і самоізоляція. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого перебігу подій був готовий. Зараз почуваєю себе як при легкій простуді, яка трохи стомлює... Бережіть себе. Будьте здорові!» – написав голова Бережанської РДА Олег Захарків.

Фото www.facebook.com/Trush.Volodymyr

Нагадаємо, голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш повідомив, що захворів на коронавірус 22 вересня, з 25 вересня він перебуває на стаціонарному лікуванні, але продовжує брати участь у нарадах дистанційно.

У вівторок, 1 вересня, міський голова Тернополя Сергій Надал поінформував, що у нього також діагностували коронавірусну інфекцію. Відтак найбличі два тижні він працюватиме дистанційно, перебуваючи на самоізоляції.

Захворів на COVID-19 і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Про діагноз він дізнався у неділю, 30 серпня, і пішов на самоізоляцію.