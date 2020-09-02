Керівники чотирьох районів на Тернопіллі захворіли на COVID-19.

 

У керівників чотирьох райдержадміністрацій на Тернопільщині діагностували коронавірусну інфекцію. Про це кожен повідомив особисто в соціальних мережах.

 

Зокрема, коронавірусом інфікувалися голова Чортківської РДА Арсен Марчишак, керівник Бережанської РДА Олег Захарків, Зборівської – Сергій Рудяк та Борщівської – Юрій Гуцул.

 

Усі четверо чиновників підтвердили, що наразі не потребують госпіталізації і перебувають вдома на самоізоляції.

 

Фото www.facebook.com/Сергій_Рудяк

 

«Друзі, хочу повідомити, що сьогодні отримав результат тесту на Covid19. Аналіз виявився позитивним. Перебуваю вдома на самоізоляції та проходжу курс лікування. Бережіть себе, своїх рідних та будьте здорові!» – написав голова Чортківської РДА Арсен Марчишак.

 

«Про коронавірус можу сказати, що він таки існує! Він особливий по симптоматиці... Забув коли мав останній раз температуру, але на днях різко погіршилось самопочуття. Перед тим здав ПЛР-тест. Результат – РНК вірусу SARS-CoV2 виявлено. Далі по протоколу – лікування і самоізоляція. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого перебігу подій був готовий. Зараз почуваєю себе як при легкій простуді, яка трохи стомлює... Бережіть себе. Будьте здорові!» – написав голова Бережанської РДА Олег Захарків.

 

Фото www.facebook.com/Trush.Volodymyr

 

Нагадаємо, голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш повідомив, що захворів на коронавірус 22 вересня, з 25 вересня він перебуває на стаціонарному лікуванні, але продовжує брати участь у нарадах дистанційно.

 

У вівторок, 1 вересня, міський голова Тернополя Сергій Надал поінформував, що у нього також діагностували коронавірусну інфекцію. Відтак найбличі два тижні він працюватиме дистанційно, перебуваючи на самоізоляції.

 

Захворів на COVID-19 і голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Про діагноз він дізнався у неділю, 30 серпня, і пішов на самоізоляцію.

 

02.09.2020

До теми

На стосунки впливають гени
Науковці ідентифікували ген, що робить людей чуттєвішими та лагіднішими.
01.09.20 | | Наука
Компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат
Neuralink показала, як чип, який вживили свині просто у мозок, здатен транслювати її "думки".
31.08.20 | | Наука
Не лише в китайцях проблема
Юрко ТИМЧУК
Продавці гладіолусів не матимуть цього року традиційного першовересневого профіту, але не тільки в негоціантів-ботаніків є серйозні клопоти, і Covid-19 тут абсолютно ні до чого. Огляд тижня
31.08.20 | | Україна
Про що наші сни?
Аналіз понад 24 000 описів сновидінь підтвердив теорію безперервності.
30.08.20 | | Наука
Серпень крізь пальці
Назарій Заноз
Якби ж людей собі на шляху можна було обирати, як кавун: злегка стиснути голову, постукати – і вже знаєш, що то є добра людина і зріла.
30.08.20 | | Дискурси
9 місяців COVID-19 і 3 дні до школи
Олександр КУХАРЧУК
На інтерактивне навчання варто перевести всю країну. І не треба мені пояснювати, як важко буде батькам, - всі претензії до команди Зе і Шмигаля.
29.08.20 | | Україна
Посáди і засáди
Юрій Андрухович
Кравчука зробилося всюди повно. Причому в найгіршій із версій – угодовській, щоб не сказати колаборантській.
28.08.20 | | Дискурси
Від себе і до себе
Олександр Юдін
Українська джазографія може похвалитися новим і цікавим надбанням, а точніше, джазографія української джазової діаспори, оскільки йдеться про дебютний альбом під назвою «Dykyi Lys» української джазової співачки й композиторки Ганни Гринів, яка мешкає в Берліні.
28.08.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.