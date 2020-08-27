США ввели санкції проти російських НДІ.

Їх підозрюють в розробці зброї масового знищення, ймовірно, й сумнозвісного «Новичка».

Міністерство торгівлі США запровадило санкції щодо п'яти російських науково-дослідних інститутів. Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства. Вони ,за твердженням Мінторгу, пов'язані з розробкою хімічної і біологічної зброї.

Обмежувальні заходи ввели проти 33-го Центрального науково-дослідного випробувального інституту, 48-го Центрального НДІ в Кірові, Сергієвому Посаді та Єкатеринбурзі, а також проти підвідомчого Міністерству промисловості й торгівлі державного НДІ органічної хімії і технології.

Як наголошено в документі, оприлюдненому Мінторгом США, санкції запроваджують у зв'язку «з російською програмою хімічних і біологічних озброєнь» та причетністю НДІ до військових відомств. У документі зазначено, що у влади США є підстави вважати, що дві організації – 33-й ЦНДІ і державний НДІ органічної хімії і технології – пов'язані з розробками і випробуваннями хімічної зброї, а 48-й ЦНДІ і його філії – зі створенням біологічної зброї. Зокрема, існує підозра, що саме в названих закладах розробляли отруйну речовину «Новичок».

Внесення цих організацій в санкційні списки означає обмеження на експорт, реекспорт та передачу товарів фізичним особам і організаціям. Окрім того, Міністерство торгівлі США відмовлятиме їм в дозволі на поставку товарів і технологій подвійного застосування, вироблених в Сполучених Штатах.

Москва вже висловила своє обурення введенням зазначених НДІ в «чорний список». Російський посол у Вашінґтоні Анатолій Антонов заявив, що Москва хотіла б отримати роз'яснення у зв'язку з введеними обмеженнями. «Звичайно, ми звернули увагу на згадане повідомлення американського відомства. Воно викликає у нас подив. Тим більше, що ніяких доказів не надано. Використовують знайомі вже розмиті формулювання на кшталт "наявності вагомих підстав вважати"», – заявив Антонов.