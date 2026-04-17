Гакери обікрали пов’язану з Росією криптовалютну біржу Grinex.

Вона допомагала Росії обходити західні санкції.

 

 

Криптовалютна біржа Grinex оголосила, що призупиняє роботу на тлі масштабної кібератаки «з ознаками участі закордонних спецслужб недружніх держав». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост на Telegram-каналі біржі в четвер, 16 квітня. Компанія Grinex, базується в Киргизстані, але пов'язана з Росією. Минулого року вона потрапила під санкції Сполучених Штатів, Великої Британії та Європейської Унії.

 

У результаті зламу, як стверджується в повідомленні, з криптогаманців біржі викрадено кошти російських користувачів на суму одтн мільярд рублів  (13,10 мільйона доларів).. Біржа опублікувала адреси гаманців, які зазнали кібератаки.

 

«Цифрові сліди та характер атаки свідчать про безпрецедентний рівень ресурсів і технологій, доступних виключно структурам недружніх держав. За попередніми даними, атака координувалася з метою завдання прямої шкоди фінансовому суверенітету Росії», – заявили представники Grinex, зазначивши, що в правоохоронні органи подана відповідна заява.

 

Grinex називає себе «провідною криптобіржею», яка забезпечує «розрахунки між російськими підприємствами та громадянами». Платформа з'явилася в Киргизстані на початку 2025 року. Відомо, що Grinex допомагала клієнтам обходити санкції за допомогою стейблкоїна A7A5, підкріпленого російським рублем. Росія, яка була відключена від міжнародної банківської системи SWIFT в рамках західних санкцій після повномасштабного вторгнення в Україну, розробила складну криптоінфраструктуру для полегшення своєї зовнішньої торгівлі.

17.04.2026

До теми

Поширити
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.