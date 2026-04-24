Рада ЄУ затвердила кредит для України та санкції проти Росії.

Угорщина більше не накладала вето ні в першому, ні в другому питанні.

 

 

Рада Європейської Унії на саміті на Кіпрі в четвер, 23 квітня, затвердила кредит для України на суму 90 мільярдів євро. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на пресслужбу постійного представництва Кіпру – країни, яка за ротацією головує в Євроунії. У зустрічі безпосередню участь брав президент України Володимир Зеленський.

 

На саміті затверджено також 20-й пакет санкцій проти Росії, яка продовжує повномасштабну війну проти України. Обидва документи схвалені одностайно під час письмової процедури,

 

«Сьогодні Рада затвердила останній елемент, необхідний для виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Головування Кіпру невпинно працювало над тим, щоб усі необхідні елементи для надання кредиту були на місці», – заявив міністр фінансів Республіки Кіпр Макіс Керавнос.

 

За його словами, виплата кредиту Україні розпочнеться «якнайшвидше, щоб забезпечити життєво важливу підтримку найнагальніших бюджетних потреб України». «ЄУ залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України», – додав він. Напередодні аналогічні рішення ухвалили амбасадори країн-членів ЄУ у рамках формальної процедури.

 

Розрахований на 2026–2027 роки кредит на суму 90 млрд євро для України, яка вже п'ятий рік протистоїть повномасштабній військовій аґресії Росії, був узгоджений ще в грудні 2025 року, але тривалий час залишався заблокованим урядом Угорщини під проводом Віктора Орбана. Після парламентських виборів у цій країні лідер опозиційної партії «Тиса», яка впевнено  перемогла, Петер Мадяр пообіцяв не блокувати кредит Україні, додавши, що Будапешт сам не планує брати участь у виділенні коштів.

 

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс (Valdis Dombrovskis) 21 квітня повідомив, що Брюссель розраховує виплатити перший транш до кінця травня – початку червня.

 

20-й пакет санкцій Євроунії проти Росії був представлений Єврокомісією на початку лютого. Брюссель розраховував затвердити його напередодні 4-ї річниці повномасштабної війни в Україні, але рішення не було ухвалене через саботаж Будапешта. Серед іншого 20-й пакет санкцій передбачає повну заборону на морські послуги для російського експорту нафти та заходи, спрямовані на ускладнення для Росії придбання танкерів. Крім того, ЄУ посилює тиск на банківську систему РФ. Заходи мають торкнутися й банків у третіх країнах, які сприяють незаконній торгівлі товарами, що підпадають під санкції.

 

Третій блок санкцій передбачає посилення торгівельних обмежень. ЄУ має намір запровадити  нові заборони на експорт товарів і послуг – від ґуми та тракторів до послуг у сфері кібербезпеки – на суму понад 360 млн євро. Вводяться й нові імпортні обмеження на метали, хімічну продукцію та критично важливі мінерали на суму понад 570 млн євро, а також додаткові заборони на експорт товарів і технологій військового призначення, включно з матеріалами для виробництва вибухових речовин.

 

Окрім того, Євроунія вперше активує інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт верстатів з ЧПУ та радіостанцій до країн з високим ризиком їхнього реекспорту до Росії. Єврокомісія також пропонує посилені правові гарантії для компаній ЄУ, спрямовані на захист від порушень прав інтелектуальної власності та несправедливої експропріації в Росії у зв'язку зі застосуванням санкцій.

24.04.2026

