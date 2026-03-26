Українські атаки і затримка танкерів позбавили Росію 40% потужностей з експорту нафти.

Це найсерйозніше порушення поставок нафти в сучасній історії Росії.

 

 

Щонайменше 40 відсотків потужностей Росії з постачання нафти за кордон (2 мільйони барелів на добу) тимчасово виведені з ладу внаслідок українських атак та затримання танкерів «тіньового флоту» РФ. Такі підрахунки наводить інформаційна аґенція Reuters.

 

«Це найсерйозніше порушення поставок нафти в сучасній історії Росії, і воно сталося саме тоді, коли ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель через війну [США та Ізраїлю] з Іраном», – зазначає Reuters.

 

У березні Україна посилила дронові атаки на інфраструктуру експорту нафти та палива Росії. ЗСУ вдалося вразити всі три основні західні порти експорту нафти Росії, включно з Новоросійськом на Чорному морі та Приморськом і Усть-Лугою на Балтійському морі.

 

Україна також атакувала нафтоперекачувальні станції та нафтопереробні заводи. Метою цих атак є зменшення прибутків Москви від нафти і газу, які становлять близько чверті доходів державного бюджету Росії, та послаблення її військової могутності.

 

Також досі не відновилося транспортування нафти нафтогоном «Дружба», який було зупинено наприкінці січня. Київ заявив, що нафтопровід пошкоджено внаслідок російських повітряних атак.

 

Окрім того, останнім часом почастішали затримання російських танкерів «тіньового флоту» у Європі. Це порушило постачання нафти обсягом 300 тисяч барелів на добу з Мурманська, повідомили нафтотрейдери.

 

За даними аґенції Reuters, безперебійними наразі залишаються постачання до Китаю (приблизно 1,9 мільйона барелів нафти на добу) та до Білорусі (близько 300 тисяч барелів на добу), а також відвантаження з нафтових проектів «Сахалін-1» та «Сахалін-2» (близько 250 тисяч барелів на добу).

26.03.2026

