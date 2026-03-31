Опубліковано прослуховування розмови Сіярто з Лавровим.

На запису міністри закордонних справ Угорщини й Росії домовляються про скасування санкцій для родини російського олігарха.

Низка європейських ЗМІ, зокрема видання VSquare опублікували аудіозапис, на якому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто обговорює санкції Євроунії зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Аутентичність запису підтвердили кілька авторитетних експертних компаній. Зретою, й сам Сіярто не спростовував справжність запису.

На запису чути, що Лавров та Сіярто розмовляють англійською. Розмова, як випливає з репліки глави російського МЗС, відбувається через годину після того, як угорський міністр повернувся до Будапешта після візиту до Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року.

Лавров, як з’ясувалося з подальшої розмови, зателефонував Сіярто, щоб нагадати йому про обіцянку допомогти виключити зі списку санкцій ЄУ Гульбахор Ісмаїлову — сестру російського олігарха з так званого кремлівського пулу Алішера Усманова. Сіярто, згідно зі записом, пообіцяв «разом зі словаками» підтримати пропозицію про виключення Ісмаїлової зі санкційного списку.

Як ми знаємо, задумане вдалося реалізувати. Угорщина та Словаччина справді надіслали таку пропозицію до Брюсселя, і у березні 2025 року Ісмаїлову виключили з списків санкцій ЄУ.

У тій же телефонній розмові Сіярто переказує Лаврову подробиці засідання Ради ЄУ на рівні міністрів закордонних справ. Зокрема, він згадує репліку міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса про те, що купуючи російську нафту, Угорщина фінансує «12% ракет та снарядів», які атакують Україну.

ЗМІ також повідомили про іншу розмову, аудіозапис якої ще не було опубліковано. У ньому Сіярто нібито сказав заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну, що він працює над скасуванням санкцій ЄУ проти так званого «тіньового флоту». Як записи розмов потрапили в розпорядження журналістів, не повідомляється.

Сам Петер Сіярто, коментуючи ці викриття запевнив, що не вбачає в них проблем, бо, мовляв, не сказав у конфіденційній розмові нічого того, що не казав би публічно. Таким чином він опосередковано сам підтвердив, що записи справжні.