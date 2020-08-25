Електрички не беруть пасажирів на 12 станціях Івано-Франківщини.

Через погіршення епідемічної ситуації в окремих містах і районах Івано-Франківської і Чернівецької областей зазнали тимчасових змін графіки та маршрути курсування деяких приміських поїздів Львівської залізниці, - повідомили в прес-службі «Львівської залізниці».

Фото: railway.lviv.ua

Починаючи з понеділка, 24 серпня, поїзд № 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия тимчасово не курсуватиме. Крім цього, поїзд № 702/701 Львів – Чернівці курсуватиме лише до станції Снятин та зворотно із технічною зупинкою для висадки пасажирів на ст. Коломия.

Починаючи з указаної дати, на ще 11 залізничних станціях на Івано-Франківщині регіональні поїзди здійснюватимуть лише технічні зупинки для висадки пасажирів.

Зокрема, поїзд № 6418/6415 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів курсуватиме із технічною зупинкою для висадки пасажирів в Угринові, Ямниці, ТОС, Єзуполі;

поїзд № 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий робитиме технічну зупинку в Угринові, Павлівці, Ценжеві, Майдані;

поїзд № 6431/6434, №6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ зупинятимуться лише для висадки пасажирів у Діброві, Марківцях;

поїзд № 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ та № 6403/6404 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ робитимуть технічну зупинку у Братківцях і Дачнику.

Тим часом, поїзд № 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет зупинятиметься лише для висадки пасажирів на шести станціях у Чернівецькій області, а саме: у Лужанах, Мамаївцях, Неполоківцях, Чернівці-Північній, Чернівці-Південній, Садгорі.

З докладним розкладом руху приміських поїздів на маршрутах прямування можна ознайомитися на вебсайті регіональної філії «Львівська залізниця».

Нагадаємо, з понеділка, 24 серпня, почало діяти нове епідемічне зонування. У трьох галицьких областях до зони з найвищим – червоним – рівнем епідемічної небезпеки потрапили Самбір на Львівщині, а також місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Регіональні поїзди тимчасово перестали здійснювати зупинки у Самборі ще з 17 серпня.