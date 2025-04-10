До Великодня запустили нові поїзди до Львова та Трускавця.

 

Укрзалізниця призначила регіональний поїзд Чернівці – Львів та поїзд Київ – Львів на пікові дати великодніх подорожей. Про це повідомляє пресслужба відомства.

 

Регіональний поїзд №802/801 Чернівці – Львів – Чернівці курсуватиме 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 та 28 квітня 2025 року.

 

Поїзд №802/801 Чернівці – Львів: відправлення з Чернівців о 06:32, Снятин 07:19–07:29, Коломия 08:04–08:07, Івано-Франківськ 08:54–08:58, Ходорів 10:04–10:06 та прибуття до Львова об 11:19.

 

Поїзд №802/801 Львів – Чернівці: відправлення зі Львова о 17:20, Ходорів 18:37–18:39, Івано-Франківськ 19:47–19:56, Коломия 20:56–20:58, Снятин 21:31–21:33 та прибуття до Чернівців о 22:07.

 

Укрзалізниця до Великодня призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №291/292 Київ – Львів – Київ.

 

Поїзд вирушить:

 

 з Києва – о 08:57, прибуття до Львова – 17:04,

 зі Львова – о 13:30, прибуття до Києва – 20:51 

 

Також у квітні Укрзалізниця додала кілька дат для поїзда №159/160 "Київ – Трускавець". 

 

11, 13 та 14 квітня цей потяг вирушатиме із Києва о 10:16, а прибуватиме у Трускавець о 19:37;

 

із Трускавця вирушатиме о 09:03 та прибуватиме у Київ о 19:11.

 

Цей поїзд робить зупинки у Львові та Дрогобичі.

 

10.04.2025

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