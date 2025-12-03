По Львову до Дня Миколая курсуватиме Чарівний Експрес на паровозі.

 

Укрзалізниця запускає у Львові святковий Чарівний Експрес на паровозній тязі. Рейси відбудуться 5–7 грудня, основні пасажири — діти з прифронтових регіонів. Про це повідомили в Укрзалізниці.

 

 

Укрзалізниця призначила святкові рейси Чарівного Експресу на паровозній тязі, які курсуватимуть у Києві та Львові впродовж вікенду святого Миколая — 5, 6 та 7 грудня. Цьогоріч акцент зроблено на тому, щоб подарувати свято дітям із прифронтових громад, а також дітям залізничників, зокрема поранених, загиблих або тих, що нині служать у Силах оборони.

 

Для родин із Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей участь у мандрівці може бути повністю безкоштовною. За програмою "3000 км Україною" вони можуть доїхати до Львова за бонусні кілометри, а після реєстрації — отримати і безкоштовні квитки на Чарівний Експрес. Кількість місць обмежена, тож потрібне підтвердження від Укрзалізниці.

 

У Львові паровоз вирушатиме від вокзалу Львів-Головний. Відправлення заплановані:


5 грудня — о 14:00 та 17:00,
6 грудня — о 10:00 та 13:00,
7 грудня — о 10:00 та 13:00.

 

Поїздка триватиме до двох годин і відбуватиметься в межах міста з однією зупинкою. У складі — дитячі вагони, адаптовані навіть для наймолодших пасажирів від нуля років. Перед відправленням на пероні працюватиме розважальна програма, тому Укрзалізниця радить приходити щонайменше за пів години.

 

У разі повітряної тривоги поїзд продовжить рух за графіком, а всі активності для дітей перемістять до укриття.

Організацію проєкту підтримали Фонд Говарда Баффетта та Nova Ukraine.

 

03.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Дочекатися Різдва»: пам’яті Ярослава Рущишина
У суботу, 6 грудня, у Mercury Art Center відкриють артпроєкт «Дочекатися Різдва: Історії незнищенного Свята». У його межах представлять твори понад 30 авторів із 1920-х до сьогодні. Різдво у цьому проєкті постає як символ людської стійкості.
03.12.25 | | Штука
ГРА: дві нагороди для заньківчан
1 грудня у Київському Молодому театрі на церемонії нагородження 7 Фестивалю-Премії ГРА було оприлюднено імена переможців 2025 року у 7 загальних і 7 індивідуальних номінаціях. Львівський театр Заньковецької за виставу "Я "Побєда" і Берлін" (режисерка Вероніка Літкевич) отримав дві нагороди.
02.12.25 | | Штука
Присвячена Силам оборони: Віктор Винник і МЕРІ презентували пісню "Вертатись".
У тексті йдеться про те, що можуть відчувати наші захисники на четвертому році цієї війни. І про те, що рано чи пізно настане той час, "коли треба вертатись…". 
02.12.25 | | Галичина
Життя як повільне кіно
Лілія Бомко
У цій поезії на грані екзистенційної кризи у прагненні осягнути тривкість відчуємо недомовлене переживання через відсутність когось, але й водночас метафізичну присутність, що наближує до розуміння есхатології неба.
01.12.25 | | Штука
Свобода мистецтва vs цифрові детермінації
Зоряна Починайко
Блискавичне зростання впливу ШІ спонукають замислитися : хто ми в цьому процесі? Наскільки ідеї та цінності, якими керуємося, справді належать нам? І головне — як і де знайти опору, щоби не розчинитися у потоці чужих алгоритмів і нав’язаних сенсів?
30.11.25 | | Штука
Листопадень 1848 року ві Львові.
Репортаж про бомбардування центру галицького столичного міста мовою першої україномовної газети «Зорѧ Галицка»
30.11.25 | | Минуле
Фаворит
Віталій Портников
Найцікавіше те, що відбудеться після цієї відставки: чи почувається Зеленський тепер настільки впевнено у кабінеті президента України, що далі правитиме самодержавно.
30.11.25 | | Дискурси
Гвинтівка єфрейтора Ґюнтера Ґрасса
Сергій ГЕРМАН
Ґрассове письменництво чекало свого часу, бо щоб писати про війну, недостатньо перейти через неї і вижити. Треба ще бути письменником
29.11.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.