По Львову до Дня Миколая курсуватиме Чарівний Експрес на паровозі.

Укрзалізниця запускає у Львові святковий Чарівний Експрес на паровозній тязі. Рейси відбудуться 5–7 грудня, основні пасажири — діти з прифронтових регіонів. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Укрзалізниця призначила святкові рейси Чарівного Експресу на паровозній тязі, які курсуватимуть у Києві та Львові впродовж вікенду святого Миколая — 5, 6 та 7 грудня. Цьогоріч акцент зроблено на тому, щоб подарувати свято дітям із прифронтових громад, а також дітям залізничників, зокрема поранених, загиблих або тих, що нині служать у Силах оборони.

Для родин із Харківської, Сумської, Донецької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької та Дніпропетровської областей участь у мандрівці може бути повністю безкоштовною. За програмою "3000 км Україною" вони можуть доїхати до Львова за бонусні кілометри, а після реєстрації — отримати і безкоштовні квитки на Чарівний Експрес. Кількість місць обмежена, тож потрібне підтвердження від Укрзалізниці.

У Львові паровоз вирушатиме від вокзалу Львів-Головний. Відправлення заплановані:



5 грудня — о 14:00 та 17:00,

6 грудня — о 10:00 та 13:00,

7 грудня — о 10:00 та 13:00.

Поїздка триватиме до двох годин і відбуватиметься в межах міста з однією зупинкою. У складі — дитячі вагони, адаптовані навіть для наймолодших пасажирів від нуля років. Перед відправленням на пероні працюватиме розважальна програма, тому Укрзалізниця радить приходити щонайменше за пів години.

У разі повітряної тривоги поїзд продовжить рух за графіком, а всі активності для дітей перемістять до укриття.

Організацію проєкту підтримали Фонд Говарда Баффетта та Nova Ukraine.