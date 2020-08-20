До «червоної» епідемічної зони на Галичині потрапили два міста і три райони.


У трьох галицьких областях до зони з найвищим – червоним – рівнем епідемічної небезпеки потрапили Самбір на Львівщині, а також місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 

Фото: pixabay.com

 

Нове епідемічне зонування почне діяти з понеділка, 24 серпня, – повідомив на своїй fb-сторінці міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

 

Відповідно до нового зонування, крім Самбора, усю територію Львівщини віднесено до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки.

 

На Тернопіллі «помаранчевими» стали міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський і Тернопільський райони. Решту Тернопільщини віднесли до «жовтої» зони.

 

На Івано-Франківщині до «помаранчевої» зони потрапили міста Івано-Франківськ, Бурштин і Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони. Решта області – в «жовтій» епідемічній зоні.

 

Фото: kmu.gov.ua

 

Нагадаємо, такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Докладніше про зонування та особливості обмежень у кожній із зон епідемічної небезпеки можна прочитати за цим посиланням.

 

20.08.2020

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