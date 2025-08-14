Укрзалізниця призначила два додаткові потяги з Києва до Львова.

Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Львова з Києва. Враховуючи специфіку курсування цих рейсів, вони відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів Укрзалізниці, але з місцями для сидіння.

На окремі дати серпня призначили додаткові рейси:

№ 249/250 Київ — Львів

Відправлення з Києва та Львова: 18 та 19 серпня

№ 243/244 Київ — Львів

Відправлення з Києва та Львова: 16, 17, 20 серпня

Також додатковий рейс призначили на маршрут № 775/776 Київ — Вінниця

Відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

В Укрзалізниці додали, що одразу після прибуття зі свого основного рейсу замість "відпочинку" в депо вагони відправлятимуться у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне "коло" між своїм основним маршрутом.