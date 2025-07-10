"Укрзалізниця" призначила поїзд "Чоп – Львів".

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд "Чоп — Львів", який курсуватиме у тестовому режимі. У складі потяга будуть купейні вагони з комфортними місцями для сидіння без спального формату.

"У літній період попит на подорожі між регіонами зростає, тому в тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку 17, 19 та 25 липня курсуватиме додатковий денний поїзд №218/217, що об’єднує Закарпаття з Львівщиною", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Потяг курсуватиме за розкладом:

Відправлення з Чопа – 10:30, прибуття до Львова – 15:18

Відправлення зі Львова – 15:56, прибуття до Чопа – 20:38

Зупинки: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий. У складі потяга купейні вагони з комфортними місцями для сидіння без спального формату.

Пасажирів також просять звернути увагу на корисні зручні пересадки на поїзд №218/217 Чоп – Львів:

У напрямку Чоп – Львів (проїзд №218)

Пересадки з-за кордону та східної частини Закарпаття:

У Чопі:



- поїзд №642 Н'їредьгаза – Мукачево (з Угорщини)

- поїзд №960 Кошице – Мукачево (зі Словаччини)

У Мукачеві: з тих же поїздів №642 та №960

У Батьово: дизель-поїзд №6579 Берегове – Батьово

Пересадки до інших міст України (у Львові):

- поїзд №64/63 до Полтави та Харкова

- поїзд №112/111 до Ізюма

- поїзд №110/109 до Миколаєва та Херсона

У напрямку Львів – Чоп (поїзд №217)

Пересадки у Львові з поїздів далекого сполучення:

- поїзд № 291 Київ – Львів

- поїзд №71/85 Павлоград / Дніпро – Львів

- поїзд №228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ

- поїзд №79/80 Дніпро – Львів

- поїзд №63/111 Харків / Ізюм – Львів

Подальша пересадка з Чопа до Угорщини:

поїзд №649 Чоп – Захонь (пересадка відразу після прибуття)