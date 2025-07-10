"Укрзалізниця" призначила поїзд "Чоп – Львів".

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд "Чоп — Львів", який курсуватиме у тестовому режимі. У складі потяга будуть купейні вагони з комфортними місцями для сидіння без спального формату.
"У літній період попит на подорожі між регіонами зростає, тому в тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку 17, 19 та 25 липня курсуватиме додатковий денний поїзд №218/217, що об’єднує Закарпаття з Львівщиною", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Потяг курсуватиме за розкладом:
Відправлення з Чопа – 10:30, прибуття до Львова – 15:18
Відправлення зі Львова – 15:56, прибуття до Чопа – 20:38
Зупинки: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий. У складі потяга купейні вагони з комфортними місцями для сидіння без спального формату.
Пасажирів також просять звернути увагу на корисні зручні пересадки на поїзд №218/217 Чоп – Львів:
У напрямку Чоп – Львів (проїзд №218)
Пересадки з-за кордону та східної частини Закарпаття:
У Чопі:
- поїзд №642 Н'їредьгаза – Мукачево (з Угорщини)
- поїзд №960 Кошице – Мукачево (зі Словаччини)
У Мукачеві: з тих же поїздів №642 та №960
У Батьово: дизель-поїзд №6579 Берегове – Батьово
Пересадки до інших міст України (у Львові):
- поїзд №64/63 до Полтави та Харкова
- поїзд №112/111 до Ізюма
- поїзд №110/109 до Миколаєва та Херсона
У напрямку Львів – Чоп (поїзд №217)
Пересадки у Львові з поїздів далекого сполучення:
- поїзд № 291 Київ – Львів
- поїзд №71/85 Павлоград / Дніпро – Львів
- поїзд №228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ
- поїзд №79/80 Дніпро – Львів
- поїзд №63/111 Харків / Ізюм – Львів
Подальша пересадка з Чопа до Угорщини:
поїзд №649 Чоп – Захонь (пересадка відразу після прибуття)
10.07.2025