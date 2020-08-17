Від сьогодні в Самборі не зупиняються електрички.



Через погіршення епідемічної ситуації в окремих містах і районах Львівської, Івано-Франківської, а також Рівненської областей зазнають тимчасових змін графіки та маршрути курсування деяких приміських поїздів Львівської залізниці.

Фото: railway.lviv.ua

Зокрема, зважаючи на те, що Самбір на Львівщині опинився в «червоній» карантинній зоні, від сьогодні, 17 серпня, поїзд № 6021 Львів – Сянки курсуватиме без зупинки на ст. Самбір.

У зв’язку зі скасуванням зупинки на станції Самбір часткових змін зазнає розклад руху приміських поїздів № 6018 Сянки – Львів, № 6022 Сянки – Львів, № 6025 Львів – Сянки, № 6027 Львів – Сянки, № 6028 Сянки – Львів.

Окрім того, поїзд № 6136 Самбір – Стрий на період посилення карантинних обмежень вирушатиме до Стрия зі ст. Дрогобич, а поїзди № 6131 та № 6135 сполученням Стрий – Самбір курсуватимуть лише до ст. Дрогобич.

Через складну епідемічну ситуацію змінять розклад руху приміські потяги Львівської залізниці, які курсують на Рівненщині. Починаючи від сьогодні,17 серпня,

поїзди № 6091/6092 Рівне – Львів – Здолбунів, № 6093/6096 Здолбунів – Львів – Рівне, № 6381/6384 Рівне – Красне – Рівне курсуватимуть без зупинки на ст. Дубно;

поїзди 6353 Здолбунів – Ковель, № 6352 Луцьк – Здолбунів, № 6335/6336 Здолбунів – Сарни, № 6341/6342 Сарни – Здолбунів, № 6091/6092 Рівне – Львів – Здолбунів, № 6096 Львів – Рівне, № 6093 Здолбунів – Львів, № 6381/6384 Рівне – Красне – Рівне курсуватимуть без зупинки на з. п. Квасилів;

поїзди № 6353 Здолбунів – Ковель, № 6352 Луцьк – Здолбунів не зупинятимуться на з. п. Великий Олексин, ст. Обарів, з .п. Городок, з. п. Рогачів, з. п. Грабів, з. п. Оржів, ст. Клевань, з. п. Новостав;

поїзди № 6335/6336 Здолбунів – Сарни, № 6341/6342 Сарни – Здолбунів тимчасово курсуватимуть без зупинки на з. п. Шпанів, ст. Решуцьк, з. п. Кустин, з. п. Олександрія, з. п. Волошки, ст. Любомирськ, з. п. Камʼяногірськ, з. п. Лісопіль, ст. Костопіль, з. п. Рокитне, з. п. Пісків, ст. Моквин.

Починаючи з указаної дати, поїзд № 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия курсуватиме без зупинки на з. п. Ясенів-Пільний, з. п. Городенка-місто, ст. Городенка-завод, з. п. Вікно, з. п. Острівець, з. п. Хвалибога;

поїзди № 6472/6471 Коломия – Чернівці – Вадул-Сірет, № 6472/6471 Вадул-Сірет – Чернівці – Коломия тимчасово не зупинятимуться на ст. Неполоківці, ст. Лужани та ст. Мамаївці.

З докладним розкладом руху приміських поїздів на маршрутах прямування можна ознайомитися на вебсайті регіональної філії «Львівська залізниця».

Окрім того, як повідомили в Укрзалізниці, через епідемічну ситуацію на станціях Самбір Львівської області, а також Дубно та Клевань Рівненської області з 17 серпня пасажири зможуть лише вийти з поїздів, водночас посадку пасажирів не здійснюватимуть. Зважаючи на це, з 17 серпня закрито продаж квитків зі станцій Самбір, Дубно та Клевань на 6 пар поїздів.

№98/97 Ковель — Київ,

№49/50 Київ — Трускавець,

№45/46 Ужгород — Лисичанськ,

№231/232 Івано-Франківськ — Генічеськ,

№217/218 Київ — Рахів,

№743/744 Київ — Львів.

Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки у залізничні каси чи через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.

Нагадаємо, на Галичині Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області, а також місто Самбір на Львівщині зарахували до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки. Відповідні обмеження на цих територіях застосовують від сьогодні, 17 серпня. Таке рішення ухвалила Центральна комісія з питань ТЕБ та НС на засіданні 13 серпня.

Загалом в Україні до регіонів з червоним рівнем епіднебезпеки зарахували вісім адміністративних одиниць. Окрім названих, це також місто Біляївка Одеської області, місто Дубно, Костопільський і Рівненський райони Рівненської області, Кіцманський район Чернівецької області.