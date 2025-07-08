Укрзалізниця запускає модернізований регіональний поїзд Львів – Тернопіль – Хмельницький.

З 11 липня курсуватиме оновлений регіональний поїзд Львів – Тернопіль – Хмельницький. Для пасажирів маршрут буде доступний щоденно, крім вівторка. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Після ремонту потяг отримав 2 клас комфортності. Відтепер вагони стають більш доступними, у залізниці обладнали їх пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних та кріпленнями для велосипедів. З цікавинок – 2 автомати з напоями та снеками.

Як і в усіх поїздах 2 класу, пасажири зможуть користуватися сидіннями з можливістю регулювання, розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів, кріпленнями для мобільних пристроїв, оновленою системою освітлення.

Це вже п'ятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й – з початку повномасштабного вторгнення. Всі роботи Укрзалізниця виконала власними силами.