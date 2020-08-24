Німецькі лікарі підтвердили версію про отруєння Навального. Можливо, «Новичок».

Його стан залишається поважним, але небезпеки летального наслідку немає.

 

 

 

На думку німецьких медиків, у російського опозиціонера Олексія Навального, привезеного на лікування до берлінської клініки Charite, виявлені ознаки отруєння. Про це повідомило видання Frankfurter Allgemeine Zeitung  з покликом на заяву лікарів, зроблену в понеділок, 24 серпня.

 

В офіційному повідомленні німецької клініки зазначено, що «результати клінічного обстеження свідчать про інтоксикацію речовиною з групи активних речовин, які називають «інґібіторами холінестерази». «Точний склад речовини поки що невідомий, розпочато подальший широкий аналіз. Вплив токсину, тобто інґібування холінестерази в організмі, було неодноразово доведено в незалежних лабораторіях», – сказано в повідомленні.

 

За оцінкою лікарів, стан Навального, котрий досі перебуває в штучній комі, залишається поважним, але небезпеки летального наслідку немає.

 

«Відповідно до діагнозу пацієнта лікують протиотрутою атропін. Результат захворювання залишається невідомим і наслідки, особливо в сфері нервової системи, на цей момент не можуть бути відкинуті», – йдеться в заяві клініки.

 

Речовини, що належать до фармакологічної групи інгібіторів холінестерази, застосовують при міастенії, невритах, аміотрофічному склерозі, хворобі Альцгаймера, психічних патологіях. Вони широко використовуються як інсектициди і відомі також як бойові отруйні речовини. До їхнього сімейства належить, зокрема, отруйна речовина «Новичок». Окрім того, інгібітори холінестерази містяться в деяких отрутах природного походження.

 

Нагадаємо, що 20 серпня Олексію Навальному стало зле й він знепритомнів у літаку, на якому летів з Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера швидкою відвезли до місцевої лікарні. Він, не приходячи до тями, був шпиталізований, введений у стан штучної коми та підімкнутий до апарата ШВЛ.

 

Газета «Московский комсомолец» з покликом на неназвані інформовані джерела стверджує, що перед ймовірним отруєнням Навальний перебував під пильним стеженням російських силовиків. Видання зазначає, що якісь люди в цивільному намагалися відстежувати всі переміщення Навального під час його поїздки Сибіром. Під їхнім наглядом пройшли і зустріч політика з прихильниками, і зйомки фільму-розслідування в Томську.

 

 

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