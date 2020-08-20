Російський опозиціонер Навальний перебуває в комі.

Соратники політика припускають, що його отруїли.

 

 

20 серпня відомий російський опозиціонер, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний був терміново шпиталізований в Омську. Він знепритомнів, зараз перебуває в реанімації і підімкнутий до апарата штучної вентиляції легенів. Пацієнта ввели в стан штучної коми. Про це повідомило радіо «Эхо Москвы» з покликом на слова прессекретарки політика Кіри Ярмиш.

 

За її словами, Навальному стало зле в літаку, яким він летів із Томська в Москву. Літак екстрено сів у Омську, Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли до тамтешнього шпиталю.

 

Кіра Ярмиш зробила припущення, що Навального отруїли чимось, підмішаним у чай. «Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій без свідомості. Я впевнена, що це отруєння навмисне. Рік тому його отруїли в спецприймальнику. Ми все це пам'ятаємо. Я впевнена, що зараз повторилося те ж саме. Тобто інші симптоми, очевидно, інший наркотик, інший токсин, але явно це з роблено було з ним навмисно», – розповіла прессекретарка політика в коментарі для «Эха Москвы».

 

Як повідомив інформаційний портал «Газета.Ру», російська транспортна поліція вже приступила до перевірки версії про ймовірне отруєння Навального.

 

За повідомленнями російських ЗМІ, Навальний останні кілька днів перебував у Сибіру. Спочатку він прибув до Новосибірська, де, можливо, збирав матеріал для нового розслідування і зустрівся з волонтерами. Потім він вирушив до Томська.

20.08.2020

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