У Німеччині затримано ймовірного вбивцю Андрія Портнова.

Операцію провели спільно німецькі та іспанські правоохоронці.

 

 

Національна поліція Іспанії повідомила про затримання на заході Німеччини підозрюваного у скоєні вбивства у 2025 році поблизу Мадрида Андрія Портнова – ексрадника колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву, опубліковану на сайті Національної поліції Іспанії в середу, 25 лютого.

 

Затримання було здійснено в місті Гайнсберзі поблизу кордону з Нідерландами. Операцію провели спільно співробітниками відділу розслідування вбивств управління поліції Мадрида та спеціальна оперативна група Федерального відомства у кримінальних справах Німеччини (BKA).

 

На даний момент розслідування вказує на те, що заарештований є тією людиною, яка безпосередньо вчинила постріли біля входу до Американської школи в передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон. За актуальним місцем проживання затриманого було проведено обшук, для якого видано європейський ордер. Матеріали справи засекречені, розслідування триває, повідомила далі іспанська поліція.

 

Нагадаємо, що 51-річного Андрія Портнова застрелили в передмісті Мадрида поряд з елітною Американською школою 21 травня 2025 року. За даними іспанських ЗМІ, нападник чекав на свою жертву біля школи, зробив кілька пострілів і втік.

 

В Україні Портнов був фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема за статтею про державну зраду за причетність до російської анексії Криму, але йому вдалося домогтися закриття справ. При цьому після повернення до України Портнов сам став ініціатором порушення кількох кримінальних справ проти експрезидента Петра Порошенка, зокрема про можливу державну зраду з боку Порошенка за підписання ним Мінських угод.

26.02.2026

