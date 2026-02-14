П'ять країн Європи звинуватили Кремль у порушенні Конвенції про хімічну зброю.

У їхній спільній заяві вказано, що Навального два роки тому було вбито отрутою еквадорської жаби.

Російський опозиціонер Алєксєй Навальний з високою ймовірністю загинув через отруєння епібатидином – отрутою, що видобувається зі шкіри еквадорської жаби-древолаза. Такого висновку дійшли уряди Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Франції та Швеції, оскільки лабораторії цих країн виявили сліди отрути у зразках біоматеріалів політика. Про це повідомило німецьке видання Der Spigel з покликом на відповідну заяву МЗС п'яти країн, оприлюднену в суботу, 14 лютого, на сайті британського уряду.

У заяві, зокрема, наголошується, що епібатидин – токсин отруйних жаб з Південної Америки, контакт з ним природним шляхом у Росії неможливий. «Росія стверджувала, що Навальний помер природною смертю. Враховуючи токсичність епібатидину та повідомлені симптоми, отруєння, найімовірніше, спричинило його смерть. Навальний помер, перебуваючи у в'язниці, це означає, що Росія мала засоби, мотиви і можливість ввести йому цю отруту. Ми вважаємо її (російську державу – ред.) відповідальною за його смерть», – підкреслюється в заяві.

Організація зі заборони хімічної зброї повідомлена про те, що Росія вкотре порушила Конвенцію про хімічну зброю, йдеться у заяві. Зовнішньополітичні відомства п’яти європейських держав висловили стурбованість, що «Росія не знищила всю свою хімічну зброю». «Ми і наші партнери будемо використовувати всі політичні важелі, які є в нашому розпорядженні, щоб притягнути Росію до відповідальності», – пообіцяли вони.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Jean-Noël Barrot) у твіті на платформі Х також зазначив: «Тепер ми знаємо, що Владімір Путін готовий застосовувати хімічну зброю проти своїх власних громадян, щоби залишитися при владі».

Алєксєй Навальний помер у колонії «Полярный волк» у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Як стверджувало управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу, політик «після прогулянки відчув себе зле, практично відразу знепритомнів», а реанімаційні заходи результатів не дали. Тіло Навального слідчі віддали його матері лише 24 лютого. Політика поховали 1 березня на Борисівському цвинтарі у Москві.