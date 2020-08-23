Німецька поліція взяла під охорону клініку, куди шпиталізували Навального.

Стало теж відомо, що за російським опозиціонером до отруєння пильно стежили спецслужби РФ.

 

   

Німецька поліція взяла під цілодобову охорону клініку Charite в Берліні, куди напередодні був доставлений спеціальним санітарним літаком з Росії опозиціонер Олексій Навальний. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle в неділю, 23 серпня. Біля клініки чергують кілька автобусів поліції і близько 10 співробітників правоохоронних органів, які патрулюють периметр групами по 2-5 осіб.

 

Напередодні ще задовго до того, як карета швидкої допомоги з Навальним під'їхала до Charite, поліція попросила журналістів покинути територію клініки, всіх співробітників ЗМІ вивели за шлагбаум.

 

Літак з Навальним вилетів з Омська зранку 22 серпня після багатогодинної затримки, оскільки тамтешні лікарі спершу відмовлялися відпускати пацієнта, оголошуючи його нетранспортабельним, а потім російська влада наполягала на дотриманні німецькими пілотами нормативу про відпочинок. Рішення перевезти Навального до ФРН було ухвалене після консиліуму з німецькими лікарями, котрі спеціально прилетіли з Німеччини, щоб забрати опозиційного політика на лікування.

 

Нагадаємо, що 20 серпня Олексію Навальному стало зле й він знепритомнів у літаку, на якому летів з Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера швидкою відвезли до місцевої лікарні. Він, не приходячи до тями, був шпиталізований, введений у стан штучної коми та підімкнутий до апарата ШВЛ.

 

Газета «Московский комсомолец» з покликом на неназвані інформовані джерела стверджує, що перед ймовірним отруєнням Навальний перебував під пильним стеженням російських силовиків. Видання зазначає, що якісь люди в цивільному намагалися відстежувати всі переміщення Навального під час його поїздки Сибіром. Під їхнім наглядом пройшли і зустріч політика з прихильниками, і зйомки фільму-розслідування в Томську.

23.08.2020

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