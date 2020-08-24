У житті завжди є місце празнику… і халепі

Тестостерон, естроген і інші адреналіни регулярно бігають в тілі країни, яка дорослішає дуже помалу. Через десять років і один день, можливо, з’явиться український Мойсей і скаже: «Прийшли». А поки що йдемо і збираємо гормони. Огляд подій тижня в Україні.

Рейтинги тижня

Соціологічні дослідження гноблять всі, хто має час і натхнення та трохи розуміється на цифрах. Однак всі ці гнобителі соціологію читають та роблять з неї висновки, оприлюднюють їх, і коли вже їхні умовиводи починають гнобити, то вони ображаються. Тому просто без образ дивимося на цифри і думаємо.

Журнал «НВ» опитав експертів і визначив свою (своїх експертів) сотню людей, які впливають на поточні події в Україні, з президентом, найбагатшим українцем татарського походження і головним міліціонером на чолі. Решту впливових кожен цікавий може подивитися сам, але варто згадати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці і з цього приводу дивимося соціологію від Фонду "Демократичні ініціативи" та соціологічної служби Центру Разумкова, де кажуть: "Пропрезидентська партія "Слуга народу", попри падіння своїх рейтингів, залишається одноосібним лідером електоральних симпатій: якби вибори до парламенту відбулись у цю неділю, за неї готові проголосувати майже 30% виборців (у червні таких було 34% - ред.), які визначились зі своїм голосом і пішли би на виборчі дільниці. Дещо зросла кількість симпатиків "ОПзЖ" – сьогодні за неї готові проголосувати майже 22% виборців. На третьому місці "Європейська Солідарність" – трохи менше як 16%. До парламенту також проходить "Батьківщина" – більше ніж 11%".

Зліпивши докупи дві соціології, доходимо до висновку, що десь цифри таки вміють робити свої цифрові жарти. В найвпливовішого громадянина України є найвпливовіша (зі своїми проблемами) партія у вищому законодавчому органі, в срібного призера є партія, чи принаймні клеврет, який каже, що має партію, яка, однак, не є парламентською, але має гіпотетичні шанси потрапити до Верховної Ради. Головний міліціонер є членом політичної та військової ради партії «Народний фронт», яка до парламенту може потрапити, коли чарівник у блакитному гелікоптері принесе комусь п’ятсот ескімо.

Наступні соціологічні дослідження даватимуть можливість подумати і здивуватися ще більше.

Антикорупційне тижня

«Сьогодні можу з упевненістю сказати про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію. Я дякую своєму колективу за відданість справі, чесність і непідкупність, -- ми гідно виконуємо свою роботу», -- таке відверте звернення оприлюднив голова САП Назар Холодницький після того, як написав заяву про власне звільнення. Люди, які до української політики мають дуже опосередковане відношення, можуть зробити висновок, що Холодницький, переживши чотирьох Генеральних прокурорів, дав САП спокій від своєї присутності, і ця структура нарешті тепер повністю виконає «свою місію», бо Назар Іванович пішов шукати якогось іншого хліба з маслом для себе.

Вредні люди пригадають про те, як Холодницький розмірковував, чого б це рибки в його акваріумному кабінеті прослуховували його шпигунськими мікрофонами, і дотепно відповідав журналістам на питання «чому він з підлеглими розмовляє вишуканими матюками?».

Просто законослухняним платникам податків можна слідкувати, у яку наглядову раду поважного підприємства потрапить Холодницький. Або на які теплі острови переміститься на постійне місце помешкання.

ПоROSHENківське тижня

Гіпотеза про те, що п’ятий президент заохочує силові та контролюючі органи, аби вони його потроху переслідували і створювали образ «жертви», набула нового наповнення. На початку серпня Апеляційний суд Києва скасував арешт 43 колекційних картин Порошенка, які проходять у справі про контрабанду. Через два тижні Печерський райсуд повторно арештував колекцію, що адвокат Порошенка Ілля Новіков коментував так: «В координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали».

Але абсурду мало не буває, і до процесу виготовлення «агнця для заклання» підключився Антимонопольний комітет, який відкрив справу про зловживання монопольним становищем на ринку патоки проти компаній, що входять у групу Roshen. АМКУ виявила, що Roshen у 2018 році встановлювала різні умови купівлі крохмальної кукурудзяної патоки кондитерським фабрикам, а у 2019 Roshen, користуючись забороною на імпорт патоки з Росії, підвищувала ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців.

Достеменно не відомо, кому спала на думку ідея, що поява у Львові billboardів, на яких Петро Олексійович вітає довколишніх з святом, а самому місту з гарною своєю усмішкою дякує, то означає що власникові Roshen забаглося стати мером Львова. Якщо вже крутиться в ефірі така плітка, то всі зацікавлені в упослідженні Порошенка, експлуатуйте її, проконсультуйтеся з Вадимом Рабиновичем (цей персонаж вже розглядав подібний варіант) щодо нюансів кампанії, прив’яжіть до того Пальчевського, парсуни якого на узбіччях львівських доріг також урізноманітнюють політичний паноптикум, і не треба рухати АМКУ і Печерський суд. Вони і так сміху варті.

Митне тижня

Кругообіг чиновників в керівництві Державної митної служби повністю відповідає ще не забутому твердженню президента Зеленського про великий брак кадрів в країні. Власне «кадрів» в нас стільки, що їх можна експортувати дрібногуртовими партіями, але з роботою на відповідальних посадах у них не виходить.

24 квітня поточного року Кабмін позбавив посади головного митника Максима Нефьодова. Доступного середньостатистичному розуму пояснення в уряді дано не було. Казали щось про провал відомством виконання плану з наповнення бюджету, а Нефьодов виправдовувався несподіваним зміцненням гривні в 2019 році і економічною кризою. Тому згаданий «розум» сформулював для себе індиферентне визначення «Помер» Максим, то й х.. з ним».

У випадку зі звільненням від виконання обов’язків голови ДМС Ігоря Муратова, яке сталося 19 серпня, підходящої рими не знайдеш, тому міністр фінансів Сергій Марченко мусив перейти на прозу і пояснив: «Ми дедалі частіше чули від бізнесу про відсутність будь-якої реакції з боку Держмитслужби на ті проблеми, з якими бізнес щодня стикається на митниці. Саме тому було ухвалено рішення здійснити кадрову ротацію».

Крім того, міністр покартав звільненого голову за зволікання з реформами, в сенсі того, що Держмитслужба досі не готова працювати за моделлю єдиної юридичної особи. Виправити становище має новий т.в.о. голови Андрій Павловський. Гривня чується вже не так бадьоро, тому є шанси, що цей добродій протримається на посаді довше за чотири місяці.

Якщо ж кляузник, який ховається під псевдонімом «бізнес», знову нашепоче негарного на адресу керівництва ДМС у вухо міністру фінансів, то буде ще одна ротація. Правда, прізвище шефа Мінфіну, якому пасквілянт шепотітиме в потрібний момент про свої клопоти, достеменно не відоме. І можна лише поспівчувати Зеленському і країні, де «кадровий голод».