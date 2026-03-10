Нездалі паралелі

І до американців починає доходити, що господарів Білого дому і Кремля робили на одному заводі в тяжкий понеділок і з неякісної сировини. Огляд подій тижня в Україні.

Мілітарне тижня

The New York Times перше порівняла Трампа з Путіним, а потім від Зеленського взнала, що Україна відправила безпілотники-перехоплювачі вітчизняного виробництва та групу профільних спеціалістів для захисту американських військових баз в Йорданії. Зроблено все було максимально оперативно – американці звернулися по допомогу в четвер, а вже в п’ятницю українці вирушили на Близький Схід. За словами Зеленського, в перші дні війни в Ірані та довкола нього до нього та його команди телефонували лідери Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханнями про допомогу, але, очевидно, вирішальним було американське слово.

А вже в суботу Reuters оприлюднив інформацію про переговори, які ведуть США і Катар щодо закупівлі українських безпілотників-перехоплювачів, які допомогли б відбивати іранські атаки. Reuters знайшли інформацію, згідно з якою лише одна українська компанія, яка продукує БПЛА, може виробляти до 50 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць і експортувати 5–10 тисяч без шкоди для наших оборонних потреб.

Профіт України від цієї операції полягає в можливості отримати взамін дронів ракети до систем Patriot (PAC-3). Крім того, за словами президента, в обмін на військову допомогу ми отримаємо від нових партнерів дипломатичну підтримку у вигляді стимулювання РФ арабами до припинення військових дій. Бо країни Близького Сходу мають «дуже міцні відносини з Росією». Так сказав Зеленський.



Міжнародне тижня

З Нідерландами Україна давно і плідно співпрацює, але місяць тому в країні тюльпанів змінився уряд, і доцільно було міждержавні стосунки оновити. Тому в кінці лютого до Києва приїздили новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен і віцепрем'єр-міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріус, а в перший весняний вік-енд візит здійснив прем’єр Роб Єттен.

Перед офіціозом голландець побував на київській Борщагівці біля знищеного росіянами будинку, після чого зазначив: «Стоячи тут, серед посічених будівель, дуже відчувається величезне страждання і несправедливість, якої завдає тут Росія… Нідерланди продовжують твердо підтримувати Україну і щоденну боротьбу українців проти російської агресії. Вони борються не лише за свою свободу, а й свободу Європи».

Основною темою офіційної частини зустрічі була військова співпраця, а конкретніше – поява нідерландських радарів на озброєнні ЗСУ.

Напередодні перемовин Зеленський побував на Донеччині (зокрема в місті Дружківка), звідки привіз інформацію, що окупанти продовжують здійснювати підготовку до весняно-літнього наступу, і запит українських захисників щодо радарів, бо, як заявив Зеленський: «Вони дуже нам потрібні. Це те, що допомагає в захисті воїна. І це такий виклик. Це болюче дуже питання. Саме Нідерланди – одна з країн, які виробляють найкращі».

Стосовно планів на майбутнє, то окремо президент України зауважив, що щорічний обсяг допомоги від Нідерландів для України становитиме 3 млрд євро.



Кримінальне тижня

Крім безпосередньої зустрічі з прем’єром Нідерландів, Зеленський телефоном поспілкувався з президентом Франції. За офіційною інформацією, лідери обговорили події на Близькому Сході та подальшу співпрацю, а інсайдерські джерела стверджують, що Макрон українського колегу мало не сварив за конфронтацію з керівництвом сусідніх країн.

Малася на увазі сучасна складна ситуація в україно-угорських стосунках. Після не надто вдалих висловлювань Зеленського на адресу Орбана угорці зробили свій хід, який би в 90-х роках минулого століття назвали «бикування». Місцеві силовики на чолі з елітним Антитерористичним центром (ТЕК) на території Угорщини захопили два українські броньовані автомобілі з вісьмома інкасаторами, які перевозили з Австрії в Україну 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Угорська сторона у вигляді міністра закордонних справ Петера Сіярто почала розвивати тему про «відмивання коштів» і «гроші воєнної мафії». Вітчизняне МЗС і НБУ відповіли, що угорці захопили заручників і займаються рекетом.

Заручників відправили на батьківщину, матеріальні цінності залишаються у тих, хто організував атентат на автозаправці. Між іншим в інформаційному просторі нагадують, що в квітні в сусідів парламентські вибори, які команда Орбана цілком може програти, а нещодавно з Москви в Будапешт відправився експедиційний корпус російських політтехнологів, яким такі акції придумати, як в Дунай плюнути.

У згаданій версії «не для преси» розмови Зеленського з Макроном французький лідер пообіцяв чинити тиск на Орбана, але нічого гарантувати не став.



Енергетичне тижня

Чергова «війна в затоці» моментально спричинила легку істерику на ринку палива. Обиватель ліз по валідол, коли бачив, як стрибають ціни на бензин, солярку і газ, вовки з Волл-стріт мусили винюхати зайву дозу кокаїну, аби зрозуміти, що сказав президент Сполучених Штатів щодо поточного моменту і які ф’ючерси з того вилізуть.

В Україні особливої паніки не спостерігалося (ріст ціни на будь-що навряд чи може переконати країну, де триває війна), а влада демонструвала майже олімпійський спокій і між рядками виступів офіційних осіб читалося, що ситуація у них під контролем.

Антимонопольний комітет України досить швидко звернувся до автозаправних мереж з вимогою протягом трьох днів надати інформацію про причини підвищення цін на нафтопродукти і скраплений газ. За словами шефа АМКУ Павла Кириленка, Комітет обов’язково з’ясує, чи є ознаки змови на ринку, і якщо виявлять порушення в ціноутворенні на пальне, то мережам АЗС загрожує штраф – до 10% від виторгу кожного суб’єкта господарювання за попередній звітний період. Ймовірність, що когось таки серйозно покарають, близька до нуля.

Президент Зеленський також відреагував на паливно-енергетичні проблеми. «Ми сьогодні (5 березня, – авт.) домовились з НАК "Нафтогазом", відповідно з компанією "Укрнафта", що вони зроблять все, щоб вони працювали саме в кризовий момент без рентабельності. Ми не можемо впливати на весь приватний сектор нашої держави, але "Укрнафта" – це база в Україні, яка дозволить, щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям», – сказав Зеленський.

Тепер треба почекати, щоб спокій представників передався учасникам ринку і цінники перестали мінятися з калейдоскопічною швидкістю.