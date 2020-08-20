Справа Гандзюк: Мангеру й Левіну присудили арешт до жовтня.

Дніпровський суд Києва арештував на два місяці, до 18 жовтня, голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і помічника одного із депутатів облради Олексія Левіна, підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Леві приїхав на суд наго

Суд відхилив кілька клопотань захисту, зокрема про заміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Суд також вирішив не призначати Мангеру та Левіну альтернативу у вигляді застави.

Нагадаємо, 3 серпня Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту колишнього голови Херсонської обласної Ради Владислава Мангера на обраний йому Печерський судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 вересня 2020 року.

27 липня прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера за фактом замовлення й організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

Працівниця Херсонської міської ради активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.