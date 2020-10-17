Фіґуранту "справи Гандзюк" Павловському дали умовний строк.

 

Приморський районний суд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину. Йому призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі, звільнивши від відбування терміну з іспитовим строком на один рік.

 

Це рішення ухвалив суддя Дмитро Осіік, повідомляє видання Watchers.Media.

 

 

Вирок ухвалювався за угодою сторін. Сторони можуть оскаржити вирок впродовж місяця.

 

В ході слухання Павловський вибачився перед батьком Катерини Гандзюк.

 

"Я хочу публічно вибачитися перед Віктором Михайловичем і перед покійною Катериною, що не дав повних свідчень у Шевченківському суді Києва. Так вийшло, що були постійні погрози мені і моїй дочці. Тому прошу визнати угоду і визнати мене повністю винуватим", – заявив Павловський в ході засідання.

 

Адвокати Владислава Мангера, щодо котрого Павловський дав викривальні свідчення як про замовника вбивства, хотіли долучити до справи цивільний позов, але суд відмовив. Представниця потерпілих Ольга Веретільник у коментарі Watchers припустила, що захисники Мангера в такий спосіб намагалися затягнути розгляд справи.

 

Ігор Павловський, втім, залишиться в СІЗО, оскільки є фігурантом іншої справи, про Херсонське злочинне угруповання. Слідство у цьому провадженні досі триває.

 

Журналістка Ольга Худецька, котра висвітлювала перебіг слідства та судового процесу, назвала вирок занадто м'яким. На її думку, слідством уклало з Павловським іще й позапроцесуальну домовленість.

 

"Друзі Каті Гандзюк, які займались власним розслідуванням справи, називають Павловського організатором злочину. Прокуратура свого часу висувала йому підозу теж саме в організації вбивства. Однак у квітні 2019 підозру різко змінили на "приховування злочину", абсолютно неспівмірну з організацією вбивства статтю. Моє оціночне судження полягає в тому, що така різка зміна підозри може виглядати нічим іншим, як позапроцесуальною угодою, не передбаченою ніяким кримінальним процесуальним кодексом. А отже – укладеною без згоди родини Каті. Зміна статті була потрібна, передовсім, аби отримати змогу просити смішний умовний термін за угодою", – прокоментувала Худецька у Facebook.

 

Пані Ольга наголосила, що позапроцесуальні домовленості є неприпустимими, "оскільки часто до них вдаються не лише не питаючи думки потерпілої сторони, а якраз дуже навіть проти її волі". "До того ж, ніяка законна угода не передбачає подібну зміну обвинувачення, яка настільки викривлює суть участі в злочині", – підкреслила вона.

 

Ігор Павловський на суді дав свідчення щодо ймовірних організатора та замовника злочину – Олексія Левіна та Владислава Мангера. Він підтвердив інформацію про те, що до нього після злочину заходив Левін та казав: "Це ми з Миколайовичем (по-батькові у Мангера, – Z) замовили Катерину Гандзюк". Також Павловський зазначив, що Левін фінансував адвокатів та дружину Сергія Торбіна (організатор нападу), щоб ті мовчали, зазначає Hromadske.

 

У січні Ігор Павловський називав себе "випадковим слухачем" та додавав, що на нього тиснуло СБУ: "Мені перед цим телефонували і казали, що якщо не казатиму те, що треба, і не свідчитиму проти тих, кого треба, сидітиму. Вам достатньо? СБУ телефонувало".

 

31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. Жінка з опіками потрапила в реанімацію. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні.

 

Замовником нападу на Гандзюк слідство вважає главу Херсонської облради Владислава Мангера. Його затримали для примусового приводу до суду. Організатором злочину слідство вважає Олексія Левіна (Москаленка). Він утік у Болгарію після злочину, але потім його спіймали й екстрадитували до України.

 

17.10.2020

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