"Справа Гандзюк": Ключовий фіґурант заявив, що замовником замаху є Мангер.

Один із підозрюваних у справі вбивства Катерини Гандзюк Ігор Павловський дав у суді покази, що про голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера згадували як замовника.

Про це йдеться у повідомленні на facebook-сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?".

На судовому засіданні у Приморському суді в Одесі Ігор Павловський підтвердив, що має відомості про провину Владислава Мангера в замовленні нападу на Катю Гандзюк.

Він сказав, що правдоподібний організатор, Олексій Левін, під час спілкування неодноразово згадував, що саме "Миколайович" замовив напад на Катю. У серпні 2018 року, коли в цій справі заарештували сторонню людину, певного Новікова, під час однієї з розмов Павловському стало відомо, що "Миколайович" – це і є Мангер.

Павловський також заявив, що він та його донька неодноразово отримували погрози від Владислава Мангера. Нібито саме тому 17 грудня 2019 року він дав суду неправдиві покази про непричетність до вбивства Катерини Гандзюк Мангера та Левіна.

Колишній помічник народного депутата від БПП Ігор Павловський, голова Херсонської облради Владислав Мангер та екстрадований Олексій Левін перебувають під вартою у "справі Гандзюк".

Згідно з даними друзів Катерини Гандзюк, Павловський був посередником між замовником та виконавцем нападу.

У січні 2020 року правоохоронці затримали Павловського за цим обвинуваченням – йому повідомили про підозру у керуванні злочинною організацією, яка "вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності".

Павловський мав дати викривальні свідчення про організаторів злочину, проте дотепер порушував умови угоди зі слідством.

Якщо суд таки затвердить його угоду зі слідством, він отримає м'якше покарання.