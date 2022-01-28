Колишнього чемпіона з боксу Вірчиса знайшли повішеним у Києві.

Українського боксера, колишнього інтерконтинентального чемпіона Володимира Вірчиса знайшли повішеним вночі на п'ятницю в Києві.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"Вночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що поблизу будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За вказаною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та «швидка». На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя із зашморгом на шиї. Лікарі констатували його смерть, а правоохоронці направили тіло загиблого на експертизу... Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис", – ідеться у повідомленні.

За фактом смерті слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – вбивство (з позначкою "самогубство").

У день перед смертю Вірчис відвідав судове засідання над колишнім головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером, обвинуваченим у вбивстві Катерини Гандзюк, і вимагав у підсудного повернути йому борги.

"Розмова про борги відбувалася під час перерви. Мангер був захищений скляним кубом, та все ж виглядав наляканим. Зрештою, він попросив Вірчиса «не влаштовувати сцен». Вірчис, здається, лишився невдоволеним", – повідомила громадська ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Вірчис викликався бути поручителем Мангера в суді, також він брехав слідству про стан здоров’я Мангера, коли той переховувався в лікарні у 2020 році.

Володимиру Вірчису було 48 років. Він був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF у 2003-2004 роках, інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO у 2005-2006 роках. У професійному ринзі провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом).