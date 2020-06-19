Справа Гандзюк: Мангера взяли під арешт.

Печерський суд Києва взяв під варту голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного у замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Арешт триватиме до 28 липня і не передбачатиме опції альтернативного запобіжного заходу.

Про це повідомляє Hromadske.

Прокурори у справі Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський наголошували на тому, що потреба в арешті обумовлена тиском Мангера на свідків. Після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження замовник начебто чинив тиск на двох свідків через сторонніх осіб. Йдеться про погрози телефонними дзвінками, у паперових листах та під час зустрічей.

Сам Мангер назвав закиди неправдою, а всю підозру – сфальсифікованою.

Адвокати Мангера заявили, що один із свідків, на якого нібито тиснув Мангер, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання СБУ, а тому тиск на нього не є можливим (йдеться про Павла Пилипенка, якого раніше затримали та взяли під варту за співучасть в організованій злочинній групі іншого фігуранта справи вбивства Гандзюк – Ігоря Павловського). Прокурори на це сказали, що чоловік отримував погрози в Лук'янівському СІЗО, в якому його тимчасово утримували після допиту.

Захисники Мангера також стверджували, що підстави для взяття Мангера під варту відсутні. Вони звинуватили в використанні тиску якраз сторону обвинувачення. Зокрема, ствердили, що тиснули на фігуранта справи Ігоря Павловського.

Натомість прокурори уточнили: Павловський дійсно змінив свої першочергові покази – але під тиском підозрюваних. Так, одразу після затримання Павловський ніби розповідав: підозрюваний організатор злочину Олексій Левін забігав до нього в офіс із криком "Це ми замовили Гандзюк. Ми з Миколайовичем замовили Гандзюк". Але згодом Павловський про це "забув", зазначили прокурори.

Слідство стверджує: влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, яка нібито заважала Мангеру впроваджувати схеми щодо незаконної вирубки лісу, а також підривала його авторитет в області.

Згідно з даними слідства, надалі Левін залучив до злочину іншого фігуранта справи – Сергія Торбіна, а той знайшов виконавців. Напад обговорювали у дворі офісу Ігоря Павловського, який, як стверджує слідство, знав про підготовку злочину.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року херсонську активістку, радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада Катерина померла в лікарні.

Вирок у справі вже отримали п’ятеро осіб: вони зізналися у скоєному та пішли на угоду зі слідством. Ще один обвинувачений, Ігор Павловський, якому інкримінують приховування злочину, також пішов на співпрацю зі слідством, але порушив її умови. Павловського знову затримали та взяли під варту за іншою підозрою – створення злочинної організації на Херсонщині.