Рада схвалила звіт комісії щодо розслідування нападу на Гандзюк.

Верховна Рада схвалила звіт тимчасової слідчої комісії, створеної для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів упродовж 2017-2018 років.

Таке рішення підтримало 320 народних депутатів, повідомляє аґенція "Укрінформ".

Згідно з текстом звіту, за період роботи ТСК будо проведено 10 засідань. Для отримання необхідної інформації для проведення розслідування, зокрема, надіслано 202 звернення, серед них 193 – до правоохоронних органів та органів державної влади, 2 – до Президента України, 2 – відповіді на запит про доступ до публічної інформації, 7 листів та подань – до структурних підрозділів Верховної Ради.

Окрім цього, під час опрацювання відповідей, наданих ТСК деякими територіальними органами Національної поліції та прокуратури, встановлено, що запитувана інформація містить таємницю досудового розслідування. Зазначається, що такі обставини ускладнюють перевірку ходу розслідування злочинів щодо фактів нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

За результатами роботи члени Тимчасової слідчої комісії звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням про проведення невідкладної зустрічі з ними для обговорення інформації, отриманої під час роботи комісії.

Низка іноземних посольств на роковини смеріть Катерини виступили із заявами, в котрих закликали покарати всіх винуватців убивства.

"Минуло три роки з дня смерті Катерини Гандзюк. Всі причетні до вбивства повинні бути притягнуті до відповідальності. Безпечні умови діяльності активістів мають бути гарантовані по всій країні, зокрема і шляхом викорінення проблеми безкарності за подібні злочини", – йдеться у коментарі представництва ЄС в Україні.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у twitter, що захоплюється Катею.

"Три роки тому антикорупційна активістка Катерина Гандзюк померла після нападу з кислотою. Мої думки з її родиною. Я захоплююся відвагою Каті та інших українських активісток. Ми закликаємо притягнути винних до відповідальності без зайвих зволікань", – підкреслила Сіммонс.

У посольстві США наголосили: "Ми шануємо її відвагу та відданість, і ми закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя".

Громадську активістку, виконувачку обов'язків керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Катерина пережила кілька операцій, але 4 листопада померла.

У "справі Гандзюк" уже є вирок виконавцям: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Колишньому голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину. Підозрюваного в організації Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у четвер написала у Facebook, що "ми крок за кроком рухаємося до справедливості, за яку так боролася Катерина", і "робимо все можливе для того, щоб всі винні зазнали невідворотного покарання".