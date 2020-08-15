У Польщі буде додатково дислокована тисяча американських вояків.

Відповідну угоду підписали держсекретар США і міністр оборони Польщі.

 

 

У суботу, 15 серпня, держсекретар США Майк Помпео і польський міністр національної оборони Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak) за присутності президента Польщі Анджея Дуди підписали у Варшаві польсько-американський оборонний пакт. Про це повідомило Polskie Radio 24. Пакт став результатом тривалих перемовин про збільшення військового контингенту США у Польщі. Документ, зокрема, передбачає розміщення додатково тисячі військовослужбовців Сполучених Штатів в Польщі на ротаційній основі.

 

«Такий крок підсилює гарантію того, що наші солдати в разі загрози – для Польщі або для США – стануть пліч-о-пліч», – заявив на церемонії підписання польський президент Анджей Дуда.

 

Документ передбачає прибуття до Польщі частин П'ятого армійського корпусу США з військової бази Форт-Нокс у штаті Кентуккі, а також створення там штабу закордного командування цим корпусом. На цей момент в Польщі перебуває близько 4500 американських солдатів і офіцерів.

 

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович (Jacek Czaputowicz) заявив, що польсько-американський оборонний пакт має історичне значення. «Документ є звінченням зусиль, покликаних гарантувати нашій батьківщині безпеку та умови стабільного розвитку. Він дає зелене світло для практичного втілення у життя нової якості довготривалого і помітного американського військового заангажування у Польщі».

15.08.2020

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