Галицькі хроніки COVID-19: 11 серпня.

Станом на 09:00 11 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 20 428 хворих на COVID-19. За минулу добу – 326 нових випадків: 114 – на Івано-Франківщині, 161 – на Львівщині (проведено 1325 ПЛР-досліджень) та 51 – на Тернопіллі (проведено 406 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 серпня (09:00): 3375 випадків, 51 новий
(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на 1 випадок)
м. Тернопіль – 12 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Бережанський район – 5 осіб
Зборівський район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 4 особи
Борщівський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 серпня (09:00): 11 142 випадки, 161 новий
м. Львів – 59 осіб
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 26 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Миколаївський район – 2 особи
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 17 осіб
Сокальський район – 6 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 серпня (09:00): 5911 випадків, 114 нових
Івано-Франківськ – 40 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Надвірнянський район – 5 осіб
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 4 особи
Калуський район – 6 осіб
Долинський район – 3 особи
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 28 осіб
Рожнятівський район 3 особи
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 12 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.11.08.2020