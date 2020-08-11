Галицькі хроніки COVID-19: 11 серпня.

Станом на 09:00 11 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 20 428 хворих на COVID-19. За минулу добу – 326 нових випадків: 114 – на Івано-Франківщині, 161 – на Львівщині (проведено 1325 ПЛР-досліджень) та 51 – на Тернопіллі (проведено 406 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині, четверо – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 серпня (09:00): 3375 випадків, 51 новий

(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на 1 випадок)

м. Тернопіль – 12 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Бережанський район – 5 осіб

Зборівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 4 особи

Борщівський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 серпня (09:00): 11 142 випадки, 161 новий

м. Львів – 59 осіб

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 26 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 17 осіб

Сокальський район – 6 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 серпня (09:00): 5911 випадків, 114 нових

Івано-Франківськ – 40 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Надвірнянський район – 5 осіб

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 4 особи

Калуський район – 6 осіб

Долинський район – 3 особи

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 28 осіб

Рожнятівський район 3 особи

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 12 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.