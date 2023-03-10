За неповний тиждень від коронавірусу померло 18 мешканців Львівщини.

За неповний тиждень коронавірус забрав життя 18 мешканців Львівщини. Так, із 3 по 9 березня 2023 року провели 8 889 досліджень на Covid-19. Із них 1 256 – позитивні. За результатами секвенування переважає Omicron ХВВ 1.5, тобто "Кракен". Про це повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі.

Як повідомляла головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко, Omicron XBB.1.5 дуже швидко розповсюджується, легко передається від людини до людини і має короткий інкубаційний період. Наприклад, людина через 4-5 годин після близького спілкування з хворим, який виділяє вірус, може вже мати перші ознаки захворювання.

Лікарі радять при перших ознаках застуди якомога швидше ізолюватися і не займатися самолікуванням, а звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ виявила мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу у Львівській області на початку березня. Генеральна директорка Центру Наталія Тімко тоді повідомила, що на новий підвид коронавірусу захворіли дві львів'янки - одній 51 рік, другій 44. Ніде зі Львова жінки не виїжджали. Одна хвора мала два щеплення від коронавірусу, інша - жодного.



