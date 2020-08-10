Галицькі хроніки COVID-19: 10 серпня.

Станом на 09:00 10 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 20 102 хворих на COVID-19. За минулу добу – 286 нових випадків: 121 – на Івано-Франківщині, 130 – на Львівщині (зі 635 ПЛР-досліджень) та 35 – на Тернопіллі (проведено 331 дослідження методом ПЛР).

За минулу добу зафіксовано 4 летальні випадки: троє людей померло на Львівщині, відтак загальна кількість померлих унаслідок COVID-19 в області становить 305, один – на Івано-Франківщині (від початку пандемії – 156). Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 серпня (09:00): 3324 випадки, 35 нових

(у даних ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – на два випадки більше, тепер кількість випадків збігається з цифрами РНБО)

м. Тернопіль – 14 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 серпня (09:00): 10 981 випадок, 130 нових

м. Львів – 79 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 5 осіб

Жовківський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 5 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 6 осіб

Сколівський район – 1 особа

Coкальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 5 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 5 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 серпня (09:00): 5797 випадків, 121 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.