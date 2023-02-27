Рівень захворюваності на covid-19 продовжує зростати.

Впродовж минулого тижня у трьох областях Галичини лабораторно підтвердили 2 тисячі 74 нові випадки інфікування вірусом covid-19.

У Львівській області за минулий тиждень виявили 1205 нових хворих на covid-19. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. В області за цей період провели всього 7952 ПЛР-дослідження на наявність covid-19, з яких позитивними виявилися 1205. На лікарняних ліжках зараз перебуває 315 хворих. За тиждень хвороба забрала життя 4 жителів Львівщини, а одужали за вказаний період 294 людини

З 20 до 26 лютого у Івано-Франківській області медики зафіксували 424 нові випадки covid-19 і це на 124 випадки більше ніж за попередній тиждень. Про це повідомили на сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Упродовж тижня в області медики зафіксували три летальні випадки з діагнозом covid-19. Одужав за цей час 171 прикарпатець.

В Тернопільській області минулого тижня зареєстрували 445 випадків захворювання і це на 213 більше, ніж тиждень перед цим. За 7 днів захворюваність тут зросла майже вдвічі. Таку статистику оприлюднили у Тернопільській міській комунальній лікарні №3 з посиланням на інформацію головної державної санітарної лікарки Тернопільщини Оксани Чайчук.

Найбільш активно коронавірус поширюється серед дітей. Втім, лікарі зауважують, що більшість пацієнтів мають переважно легкий перебіг коронавірусної хвороби. Менше хворих госпіталізують, менше з них помирає. Проте й надалі зберігається тенденція, що симптоми розвиваються переважно у тих інфікованих, які належать до груп ризику: людей старшого і похилого віку та пацієнтів зі супутніми патологіями (раком, цукровим діабетом й серцево-судинними захворюваннями).

Медики нагадують: новий і агресивний штам "Кракен" вже виявили в Тернопільській області, тож закликають продовжувати дотримуватися дистанції й гігієни рук, носити маску в громадському транспорті та місцях великого скупчення людей, а також вакцинуватися.