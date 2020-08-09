Галицькі хроніки COVID-19: 9 серпня.

 

Станом на 09:00 9 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 19 816 хворих на COVID-19. За минулу добу – 281 новий випадок: 124 – на Івано-Франківщині, 125 – на Львівщині та 32 – на Тернопіллі (проведено 399 досліджень методом ПЛР). 

 


За минулу добу зафіксовано 5 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, відтак загальна кількісіть померлих унаслідок COVID-19 в області становить 302, двоє – на Івано-Франківщині (від початку пандемії – 155). Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 серпня (09:00): 3289 випадків, 32 нові

м. Тернопіль – 14

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Чортківський район – 7 осіб

Бережанський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 серпня (09:00): 10 851 випадок 125 нових

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 серпня (09:00): 5676 випадків, 124 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

09.08.2020

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