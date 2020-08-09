Галицькі хроніки COVID-19: 9 серпня.

Станом на 09:00 9 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 19 816 хворих на COVID-19. За минулу добу – 281 новий випадок: 124 – на Івано-Франківщині, 125 – на Львівщині та 32 – на Тернопіллі (проведено 399 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 5 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, відтак загальна кількісіть померлих унаслідок COVID-19 в області становить 302, двоє – на Івано-Франківщині (від початку пандемії – 155). Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 серпня (09:00): 3289 випадків, 32 нові
м. Тернопіль – 14
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
Чортківський район – 7 осіб
Бережанський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 серпня (09:00): 10 851 випадок 125 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 серпня (09:00): 5676 випадків, 124 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
09.08.2020