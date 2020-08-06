Коронавірус забрав життя двох відомих людей на Львівщині.

 

Учора внаслідок коронавірусу померли львівський підприємець Михайло Коропецький та головна редакторка сколівської районної газети "Бойківська думка" Іванна Русин.

 

Фото: zolochiv.net

 

Михайло Коропецький народився 1958 року. Був гендиректором ТзОВ «Спільне підприємство "СІГМА"». Раніше також був віцепрезидентом Українського національного комітету Міжнародної торгової палати «ICC Ukraine».

 

Як повідомив син померлого Андрій Коропецький, заупокійна служба відбудеться в Гарнізонному храмі св. Петра і Павла в п'ятницю, 7 серпня, о 09:00 (із дотриманням усіх карантинних вимог, без тіла). Прощання з померлим – у вузькому колі родини та близьких друзів на Янівському кладовищі об 11:00.

 

Фото з fb-сторінки Іванни Русин

 

Іванна Русин померла від ускладнень COVID-19 на 53-му році життя. Вона була активною громадською діячкою, відомою журналісткою та багаторічною керівницею редакції районної газети, яка після роздержавлення трансформувалася в Інформаційно-просвітницький медіа-центр "Бойківська думка" (Сколівський район Львівської області).

 

Випускниця факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, член Національної спілки журналістів України з 2001 року, член секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ.

 

«Іванна Русин активно проявляла журналістську солідарність, особливо підтримуючи колег з локальних ЗМІ. Останнім часом об'єднувала колег із невеликих газет Львівщини у протестах проти законопроєкту "Про медіа", який посилює державне регулювання преси... Національна спілка журналістів України щиро співчуває близьким та рідним нашої небайдужої колеги. Вічна пам'ять...» – зазначив на своїй fb-сторінці голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

 

За минулу добу на Львівщині підтверджено вісім смертей унаслідок COVID-19. Від початку пандемії коронавірус забрав у Львівській області 283 життя.

 

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