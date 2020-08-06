Галицькі хроніки COVID-19: 6 серпня.

Станом на 09:00 6 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 892 хворих на COVID-19. За минулу добу – 352 нові випадки: 127 – на Івано-Франківщині, 197 – на Львівщині (проведено 1458 ПЛР-досліджень) і 28 – на Тернопіллі (проведено 575 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: 8 на Львівщині та три на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 серпня (09:00): 3177 випадків, 28 нових
(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" знову відрізняються на 1 випадок)
м. Тернопіль – 9 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 3 особи
Чортківський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 серпня (09:00): 10 420 випадків, 197 нових
м.Львів – 48 осіб
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 12 осіб
Дрогобицький район – 16 осіб
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 24 особи
Золочівський район – 2 особи
Миколаївський район – 19 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехiвський район – 1 особа
Самбірський район – 16 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 20 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 серпня (09:00): 5295 випадків, 127 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.06.08.2020