Галицькі хроніки COVID-19: 6 серпня.

 

Станом на 09:00 6 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 18 892 хворих на COVID-19. За минулу добу – 352 нові випадки: 127 – на Івано-Франківщині, 197 – на Львівщині (проведено 1458 ПЛР-досліджень) і 28 – на Тернопіллі (проведено 575 досліджень методом ПЛР). 

 


За минулу добу зафіксовано 11 летальних випадків: 8 на Львівщині та три на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 6 серпня (09:00): 3177 випадків, 28 нових

(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" знову відрізняються на 1 випадок)

м. Тернопіль – 9 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 3 особи

Чортківський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 серпня (09:00): 10 420 випадків, 197 нових

м.Львів – 48 осіб

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 16 осіб

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 24 особи

Золочівський район – 2 особи

Миколаївський район – 19 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехiвський район – 1 особа

Самбірський район – 16 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 20 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 серпня (09:00): 5295 випадків, 127 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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