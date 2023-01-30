ВООЗ відмовилася оголошувати завершення пандемії COVID-19.

Було визнано, що пандемія, ймовірно, перебуває в перехідній точці.

генеральний директор ВООЗ Тедрос Ґебрейесус

Всесвітня організація охорони здоров'я у понеділок, 30 січня, виступила зі заявою про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. ВООЗ відмовилася визнати пандемію такою, що закінчилася: за нею, як і раніше, зберігається статус надзвичайної ситуації міжнародного значення. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву ВООЗ.

14-те засідання екстреного комітету ВООЗ з COVID-19 було присвячене третій річниці пандемії: вона була оголошена глобальною загрозою 30 січня 2020 року. На засіданні було обговорено питання про те, чи слід оголосити про завершення пандемії. Однак, зазначивши визначні успіхи у боротьбі із захворюванням, члени комітету ухвалили, що говорити про закінчення пандемії зарано. На це вплинув, зокрема, недавній великий спалах COVID-19 у Китаї, який стався після того, як країна скасувала більшість карантинних заходів.

«Пандемія, ймовірно, перебуває в перехідній точці, яка продовжує потребувати ретельної уваги, щоб пом’якшити потенційні негативні наслідки. Ми продовжуємо сподіватися, що наступного року світ перейде до нової фази, на якій ми скоротимо шпиталізацію і смертність від COVID-19 до найнижчого можливого рівня», – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Ґебрейесус.

Перші повідомлення про захворювання на нову вірусну інфекцію з'явилися в Китаї в грудні 2019 року. Вірус швидко поширився всіма країнами світу. За минулі три роки на COVID-19 захворіло понад 670 мільйонів людей; 6,8 мільйона померли. Вакциновано на сьогодні понад п’ять мільярдів мешканців Землі.