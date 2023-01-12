У Росії вперше виявили новий штам коронавірусу «кракен».

Це більш заразний варіант штаму омікрон.

У Росії зареєстрований перший випадок захворювання на новий підваріант омікрон-штаму коронавірусу XBB.1.5, який отримав назву «кракен». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax із покликом на інформацію Росспоживнагляду. Новий штам вирізняється більшою заразністю. Інфікування «кракеном» зафіксоване в Пензенській області.

Перший випадок зареєстрували у рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2, розповіли у Росспоживнагляді. Там зазначили, що в Росії багато різновидів штаму омікрон, але домінує лінія ВА.5.

«Жодних обмежень у зв'язку з виявленням нового підваріанта штаму омікрон “кракен” запроваджувати не планується», – заявили в Росспоживнагляді.

«Кракен» характеризується високою заразністю, проте перебіг захворювання оцінюється як легкий. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що підваріант XBB.1.5, ймовірно, може спровокувати зростання захворювання на COVID-19. «Ґрунтуючись на своїх генетичних характеристиках та оцінках ранніх темпів зростання, XBB.1.5 може сприяти збільшенню захворюваності», – заявили на початку січня у ВООЗ, ґрунтуючись на даних, отриманих переважно зі США.