У Кремлі нарікають на антиросійську риторику білоруської влади.

Дмитро Медвєдєв попередив Білорусь про «сумні наслідки».

Намагання білоруської влади «виліпити з Росії образ ворога і за допомогою цього домогтися політичного результату викличуть сумні наслідки». Про це попередив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, повідомляє російський інформаційний портал lenta.ru.

За його словами, російсько-білоруські відносини стали «дрібної розмінною монетою в ході виборчої кампанії». «А далі хоч трава не рости або гори все синім полум'ям. Неважливо, розберемося з цими росіянами. І це викликає не тільки почуття образи, але це дуже сумно», – нарікав Медвєдєв.

Про те, що Лукашенко «ризикнув відносинами з Росією заради власних інтересів», раніше заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін. Він зазначив, що в цій ситуації білоруський лідер «докотився до провокації зі затриманням росіян». Йдеться про затримання в Білорусі 33-х найманців із російської приватної військової компанії «Ваґнера».

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи перед Національними зборами, звинуватив Росію у спробі «організувати бійню в центрі Мінська», у намаганні «дестабілізувати ситуації в країні напередодні виборів». Лукашенко також застеріг Москву: «Не підривайте ситуацію, бо палахкотітиме так, що до Владивостока буде важко!»