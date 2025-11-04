США зняли санкції з «Белавиа» та літака родини Лукашенка.

Зняття обмежень стало відповіддю Вашінґтона на звільнення деяких білоруських політв'язнів.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів виключило зі санкційного списку білоруську державну авіакомпанію «Белавиа» та бізнес-джет Bombardier Challenger 850, яким користуються високопоставлені білоруські чиновники та члени родини Олександра Лукашенка. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Мінфін США також видав тимчасовий дозвіл на операції з трьома літаками з бортовими номерами EW-001PA, EW-001PB та EW-001PH. Вони, йдеться у документі, пов'язані з Олександром Лукашенком чи компанією «Словкалий», які залишаються під санкціями. Один з цих літаків – це Boeing 737, що належить уряду Білорусі та використовувався як президентський літак,

Дозвіл включає «обслуговування, перельоти та інші технічні та комерційні операції». При цьому політичні та авіаційні обмеження на використання американських літаків та інші санкції США щодо Мінська залишаються чинними.

Про те, що США мають намір скасувати санкції проти «Белавиа», стало відомо ще 11 вересня. Про це під час зустрічі з Олександром Лукашенком в Мінську заявив представник президента США Джон Коул (John Cole). Зняття обмежень стало відповіддю Вашінґтона на звільнення 52-х білоруських політв'язнів.

США запровадили секторальні санкції проти Республіки Білорусь у серпні 2021 року після президентських виборів 2020 року та інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську. На облавку цього літака перебував співзасновник опозиційного телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич.