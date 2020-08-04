Лукашенко заявив про спробу Москви «організувати бійню в центрі Мінська».

Білоруський лідер Лукашенко пригрозив Росії пожежею «до Владивостока».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 4 серпня, виступив перед Національними зборами Білорусі. У своїй промові він торкнувся інциденту зі затриманням під Мінськом російських найманців з приватної військової компанії «Ваґнера». «Сьогодні надійшла інформація про ще один загін, який перекинуто на південь. Ми повинні, коли йдуть жнива, бігати, ловити їх по лісах! Ми ж їх всіх відловимо», – процитувало слова Лукашенка інформаційне агентство БЕЛТА .

Розвиваючи цю тему, президент Білорусії заявив про спробу «організувати бійню в центрі Мінська» і «мільярдні ресурси», спрямовані на «дестабілізацію ситуації в країні напередодні виборів». «На нашому міцному, монолітному суспільстві вирішили відпрацювати "кольорові революції". Не вийде!», – запевнив він.



Лукашенко також застеріг Москву, що та пожалкує, якщо вдаватиметься до подальших кроків з розхитування ситуації в Білорусі. «Не підривайте ситуацію, бо палахкотітиме так, що до Владивостока буде важко!», – застеріг білоруський президент.

Водночас, говорячи про відносини Мінська з Москвою, Лукашенко заявив, що Росія завжди буде союзником Білорусі, «хто б не перебував при владі в Білорусі або Росії». «Це глибоко всередині наших народів, навіть не дивлячись на те, що Росія братські відносини з нами проміняла на партнерські. Даремно», – додав Лукашенко.