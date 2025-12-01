Білорусь планує створити власний пасажирський літак.

За твердженням уряду, реалізація проєкту запланована до 2029-30 років.

Білорусь має намір створити власну модель цивільного літака. Про це заявив глава президентської адміністрації Дмитро Крутой в етері державного телеканалу «Беларусь 1». , Реалізувати проєкт заплановано до 2029-30 років.

«Ми освоюємо (авіабудування – ред.) практично з нуля, не маючи бази, від якої ми могли б відштовхнутися. Якщо говорити про цифри, то вони виглядають вражаюче: зростання (виробництва – ред.) становило від 30% до трьох разів. Є добрий контакт з усіма ключовими авіазаводами Росії та у нашого 558-го заводу в Барановичах, і Мінського заводу цивільної авіації, і Оршанського авіаремонтного заводу. Президент абсолютно справедливо зазначив, що ми наразі не вийшли на повноцінну програму завантаження наших виробництв. Ми будуємо кілька виробничих корпусів від фарбування до виробництва складних довгомірних деталей для літаків, імпортозаміщенням яких займаються російські виробники. Але все це разові замовлення, системної роботи поки, на жаль, немає», – процитував слова Крутого телеканал Belsat.

Він підкреслив, що перед білоруськими виробниками стоїть завдання перейти від ремонту літаків до повноцінного їх будування у кооперації з російськими колегами.

«Наше завдання – це нова школа, нові компетенції, які ми маємо у себе в республіці побудувати. А вершиною авіаційного плану буде створення цивільного літака, повноцінного до 2029–2030 року. Робота розгорнута велика, і вона триває», – додав глава президентської адміністрації.

Нагадаємо, що 2022 року білоруський диктатор Олександр Лукашенко вже демонстрував «перший білоруський комп'ютер» виробництва заводу «Горизонт». Вітчизняний лептоп виявився не просто на 88% закордонним, але майже повністю ідентичним з китайською моделлю. Ноутбуки мали однакові характеристики, дизайн і навіть наклейку про сертифікацію DTS. Продаж перших «білоруських» ноутбуків «Горизонт» стартував у лютому 2023 року.