У Білорусі затримали три десятки бойовиків російської приватної військової компанії.

З’ясувалося, що це найманці сумнозвісної ПВК «Ваґнера», вони видавали себе за російських туристів, але викликали підозру тим, що не вживали алкоголю.

Співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32-х бойовиків іноземної приватної військової компанії (ПВК). Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА.

«Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії», – йдеться в повідомленні БЕЛТА. Спершу агентство не уточнило, про яку саме ПВК і якої країни йдеться. Та згодом було оприлюднено інформацію, що йдеться саме про російських найманців з ПВК «Ваґнера».

Як розповіли джерела БЕЛТА в правоохоронних органах Білорусі, було отримано інформацію про прибуття до країни понад 200 бойовиків з Росії «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Росіяни прибули до Мінська в ніч з 24 на 25 липня.

Згадані 32-є росіян прибули до Мінська в ніч з 24 на 25 липня. Група заселилася в один з готелів, де пробула до 27 липня. Потім російські найманці переїхала в один зі санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Підозру викликало й те, що вони не вживали алкогольних напоїв, не відвідували розважальних закладів, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію навколо санаторію.

Затримання 32-х російських найманців здійснила групи «А» КДБ Білорусі за підтримки ЗМОП ГУВС Мінміськвиконкому. Окрім того, ще один російський диверсант був виявлений і затриманий на півдні країни. Щодо вказаних осіб Слідчим комітетом Республіки Білорусь проводиться перевірка.

Раніше білоруські ЗМІ повідомляли, що у вівторок, 28 липня, біля Комітету держбезпеки і в самій будівлі було затримано понад пів сотні осіб, котрі прийшли подати клопотання про зміну запобіжного заходу для колишнього претендента в кандидати на виборах президента Віктора Бабарика та його сина Едуарда. Також були затримані журналісти, котрі мали намір висвітлити цю подію.

Ще раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко застерігав, що в країні «хочуть влаштувати революцію». Він також скаржився на іноземне втручання в передвиборчу кампанію з боку іноземних «лялькарів». Можна було зрозуміти, що на увазі він мав Росію, яка прагне мати поступливішого керівника Білорусі. Очевидно, що спецслужби Білорусі інформували Лукашенка про небезпеку, оскільки він превентивно в п'ятницю відвідав 5-у окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці, а вчора – батальйон спецназу (в/ч 3214 внутрішніх військ МВС), де зустрівся з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться дев’ятого серпня.