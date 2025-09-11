З білоруських тюрем звільнено 52 політв’язнів.

У відповідь на цей крок диктатора Лукашенка США зняли з Білорусі деякі санкції.  

 

 

У середу, 11 вересня, в Білорусі вийшли на волю 52 політв'язні. Серед них журналіст та блогер Ігор Лосик, філософ Володимир Мацкевич, анархіст Микола Дедок, активіст Дмитро Дашкевич, а також ціла група журналістів телеканалу «Белсат» та 14 іноземних громадян.

 

Як повідомив телеканал «Белсат», серед інших на волю вийшов Микола Статкевич – один з найнепримиренніших противників Олександра Лукашенка. 69-річний Статкевич перебуває в опозиції з 1990-х років. Він був кандидатом у президенти під час виборів 2010 року, а після них отримав шість років ув’язнення в справі про організацію протестів. Статкевич відмовився написати прохання про помилування, але Лукашенко достроково звільнив його 2015-го року в рамках «політичної відлиги» у Білорусі. До президентських виборів 2020 року Статкевича не допустили, і він підтримав опозиційну кандидатку Світлану Ціхановську. За кілька місяців до голосування політика затримали та знову звинуватили в організації протестів, цього разу засудивши до 14 років.

 

Зразу ж після звільнення політв’язнів під конвоєм було супроводжено до білорусько-литовського кордону для депортації до Литви. Проте Статкевич відмовився полишати батьківщину. Він деякий час залишався на нейтральній смузі, а згодом повернувся на територію Білорусі.

 

Як розповів радник Ціхановської Деніс Кучинський, «Статкевич практично вибив двері ногою, вискочив з автобуса та побіг на територію Білорусі». Його зупинили. Він простояв кілька годин біля кордону з білоруського боку, його було видно на камері спостереження, скріншоти з якої опублікував Прикордонний комітет. З ним розмовляли його дружина, американські дипломати та ще кілька людей, але переконати його не вдалося.

 

Про звільнення політв'язнів стало відомо після зустрічі Лукашенка з представником Білого дому Джоном Коулом, у минулому адвокатом Дональда Трампа, а тепер помічником його спецпредставника в Україні Кіта Келлоґа. На зустрічі з Коулом Лукашенко запропонував угоду: за звільнення деяких політв’язнів США знімуть деякі санкції з Білорусі. Зокрема йдеться про зняття американських санкції з авіакомпанії «Белавиа» та повернення амбасади США до Мінська. Коул заявив, що США «дуже хочуть нормалізувати» відносини з Білоруссю і «готові зробити все» для цього, а зняття санкцій із «Белавиа» – це лише початок. «Якщо ми прийдемо до правильних рішень щодо інших осіб, які утримуються (в білоруських в'язницях, – ред.), я думаю, що ми зможемо досягти дуже багато на шляху нормалізації», – зазначив Коул.

 

