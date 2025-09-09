У Європі викрито білоруську шпигунську мережу.

Шпигуни діяли за завданням Комітету державної безпеки Білорусі.

Центральна будівля КДБ Білорусі

Спецслужби Чехії у співпраці з колегами з Румунії та Угорщини викрили й ліквідували білоруську шпигунську мережу, яка діяла в Європі. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву чеської Служба безпеки та інформації (Bezpečnostní informační služba – BIS). У заяві зазначається, що міжнародна команда виявила одразу у кількох європейських країнах шпигунів від Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі.

За результатам розслідування Прага оголосила персоною non grata співробітника посольства Білорусі, якого чеські спецслужби назвали «офіцером розвідслужби, який працював під дипломатичним прикриттям». Ім'я дипломата, якому наказано протягом 72 годин залишити Чехію, не називається. У Румунії затримано колишнього високопоставленого співробітника спецслужб Молдови, який, як стверджується, працював на Мінськ.

З повідомлення BIS випливає, що розвідувальну мережу в Європі створював КДБ Білорусі, який прагнув налагодити мережу аґентів та збирання розвідувальної інформації.

«Щоб успішно протистояти цій ворожій діяльності в Європі, нам необхідно обмежити пересування акредитованих дипломатів з Росії та Білорусі в межах Шенґенської зони», – йдеться у заяві голови Служби безпеки та інформації Чехії Міхала Коуделки (Michal Koudelka).

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (Jan Lipavský) написав у соцмережі Х: «Дякую BIS і чеській дипломатії за викриття та покарання білоруських аґентів, які займалися шпигунством. Ми не дозволимо аґентам розгулювати нашою країною і захистимо Чеську Республіку».