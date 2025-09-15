Військовики НАТО побували на навчаннях «Запад-2025» у Білорусі.

Експерти вказують на потепління відносин між Вашінґтоном і Мінськом.

 

 

Військовики країн – членів НАТО побували як спостерігачі на російсько-білоруських військових навчаннях «Запад-2025» у Білорусі. Йдеться про представників Сполучених Штатів, Туреччини та Угорщини. Про це повідомив телеканал «Белсат» з покликом на заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна. Загалом за навчаннями спостерігали представники 23 країн.

 

Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хрєніну за запрошення і тиснуть йому руку. «Радий, що ви відгукнулися на наше запрошення. Ми хотіли, щоб ви подивилися та дали об'єктивну оцінку. Ми покажемо все, що вас цікавить. Що забажаєте. Ви можете піти туди і подивитися, поговорити з людьми», – каже їм Хрєнін.

 

Як повідомляє білоруське військове відомство, «міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хрєнін дав доручення начальнику Департаменту міжнародної військової співпраці надати американським гостям найкращі місця і показати абсолютно все, що їх цікавить».

 

Експерти у коментарі для інформаційної аґенції Reuters зазначили, що присутність американських офіцерів – це чергова ознака потепління відносин між Вашінґтоном та Мінським. Нагадаємо, що минулого тижня з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську зустрічався посланець президента США Джон Коул. Після зустрічі було оголошено про звільнення з білоруських тюрем 52 політв’язнів та скасування американських санкцій проти «Белавиа».

 

Навчання «Запад-2025» розпочалися 12 вересня й триватимуть до 16 вересня. Вони проходять на тлі загострення відносин Росії і НАТО внаслідок порушення польського повітряного простору двома десятками російських безпілотників.

 

15.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Подружжя харківських художників у «Зеленій канапі»
У Львові експонуватимуть майстерний реалістичний живопис Олександри Рогової, такий неподібний до львівської школи малярства, та декоративні пейзажі Артема Рогового, де головними стають ритм, колір і пластика форми.
13.09.25 | | Штука
Самушин, стояки, mundus tertius
Олександр Фільц-Павенцький
Цю історію розповів Хорхе Луїс Борхес – випадково, на традиційному позаземському симпозіумі «Недовершені справи земного життя»
12.09.25 | | Дискурси
Міфи і сучасність «Готелю Метаморфозис»
Аделіна Єфіменко
Музично-сценічною вершиною фестивальних програм Зальцбурга стала постановка пастишу Баррі Коскі і Чечилії Бартолі на музику Антоніо Вівальді. Вистава поєднала п’ять різних міфів з «Метаморфоз» Овідія («Орфей і Евридика», «Пігмаліон», «Арахна», «Мірра», «Ехо і Нарцис»).
12.09.25 | | Штука
«Помилкове» дронове вторгнення до Польщі
Максим МУЛЯР
Чи означає дронова провокація в Польщі, що Росія поважно готується до інвазії? Радше ні, ніж так. Кремль скоріше блефує і залякує.
12.09.25 | | У світі
«Медовий місяць» у кінотеатрах України
Тася Пугач
Фільм Жанни Озірної узяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав Ґран-прі КМКФ «Молодість», Ґран-прі журі «Золотий Атлас» в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії у 2025-му. Світова прем’єра відбулася 2024 р. на Венеційському кінофестивалі.
11.09.25 | | Штука
Останній гуманіст нашої доби
Роксана Харчук
Належить виправити нашу неуважність до творчості та способу мислення Кутзее, бо це письменник-виклик усім усталеним думкам, мистець загадковий, провокаційний, вільна особистість, вартовий цивілізації і людяності, який пише власним болем.
10.09.25 | | Штука
«Короткочасне життя чинить нас злими»
Юрій Винничук
«Мушу викувати у своєму серці зброю, яка переможе смерть. Не йдеться мені про знищення смерті, що, мабуть, неможливо. Мова про її затаврування»
10.09.25 | | Дискурси
Верховенство права – верховенство справедливості
Людська гідність, цінність свободи, верховенство права, солідарність, служіння спільному благу – це ті точки, на які зможе опертися нове покоління українських правників
09.09.25 | | Галичина

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.