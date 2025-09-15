Військовики НАТО побували на навчаннях «Запад-2025» у Білорусі.

Експерти вказують на потепління відносин між Вашінґтоном і Мінськом.

Військовики країн – членів НАТО побували як спостерігачі на російсько-білоруських військових навчаннях «Запад-2025» у Білорусі. Йдеться про представників Сполучених Штатів, Туреччини та Угорщини. Про це повідомив телеканал «Белсат» з покликом на заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна. Загалом за навчаннями спостерігали представники 23 країн.

Міністерство оборони Білорусі опублікувало відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хрєніну за запрошення і тиснуть йому руку. «Радий, що ви відгукнулися на наше запрошення. Ми хотіли, щоб ви подивилися та дали об'єктивну оцінку. Ми покажемо все, що вас цікавить. Що забажаєте. Ви можете піти туди і подивитися, поговорити з людьми», – каже їм Хрєнін.

Як повідомляє білоруське військове відомство, «міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хрєнін дав доручення начальнику Департаменту міжнародної військової співпраці надати американським гостям найкращі місця і показати абсолютно все, що їх цікавить».

Експерти у коментарі для інформаційної аґенції Reuters зазначили, що присутність американських офіцерів – це чергова ознака потепління відносин між Вашінґтоном та Мінським. Нагадаємо, що минулого тижня з білоруським диктатором Олександром Лукашенком у Мінську зустрічався посланець президента США Джон Коул. Після зустрічі було оголошено про звільнення з білоруських тюрем 52 політв’язнів та скасування американських санкцій проти «Белавиа».

Навчання «Запад-2025» розпочалися 12 вересня й триватимуть до 16 вересня. Вони проходять на тлі загострення відносин Росії і НАТО внаслідок порушення польського повітряного простору двома десятками російських безпілотників.