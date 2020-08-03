"Місто має жити": Луцьк відмовився виконувати вимоги "червоного" карантину.

У Луцьку відмовилися запроваджувати жорсткий карантин, передбаченого статусом "червоної зони", що його оголосила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таке рішення прийняли депутати Луцької міської ради на позачерговій сесії у понеділок, повідомляє видання "Волинські новини".

Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський розповів, що в місті Луцьку прийнято достатньо карантинних заходів для ефективного долання поширення вірусу, тому нагальної потреби в додаткових заходах, котрі би "зупинили економіку міста", немає.

Учасники сесії запропонували, щоб у місті далі діяли попередні карантинні заходи. Відтак у Луцьку й надалі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт тощо.

Депутати міської ради звернулися до поліції зі закликом утриматися від дій щодо притягнення суб’єктів господарюванням до відповідальності за порушення карантину. Міська рада надаватиме всім охочим юридичну допомогу.

Депутат міської ради, радник бурмистра Ігор Поліщук назвав протокол державної комісії ТЕБ та НС незаконним: згідно зі ст. 32 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", обмежувальні протиепідемічні заходи встановлюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря.

"На мою думку, це абсолютний правовий нігілізм", – сказав Поліщук.

Радник міського голови додав, що в Україні є міста, котрі мають іще гіршу ситуацію, ніж у Луцьку, однак їх не віднесли до "червоної зони".

На думку Поліщука, припинення руху громадського транспорту, закриття закладів громадського харчування, магазинів, дитячих садків, інших установ може спровокувати складну ситуацію: тисячі лучан можуть втратити роботу і дохід. "Місто має жити, бізнес, транспорт мають працювати", – сказав Ігор Поліщук.

Нагадаємо, Тернопільська міська рада на позачерговій сесії у понеділок заявила рішучу незгоду з внесенням міста до "червоної зони". Міський голова Сергій Надал повідомив на сесії, що вночі пасажири потяга з Херсона влаштували протест у вагонах і домоглися зупинки в Тернополі.

Напередодні Надал записав відеозвернення, в якому висловив обурення рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. "Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви – господарі?" – обурився він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року встановив чотири рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 – за кольорами.

31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла до "червоної" зони міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

До "помаранчевого" рівня ввійшли міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисьменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.