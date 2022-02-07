МОЗ скоротив термін самоізоляції для недужих із ковідом.

 

Міністерство охорони здоров'я скоротило термін самоізоляції для пацієнтів, недужих на ковід. Відтепер хатній карантин можна завершувати через п'ять діб, перебутих без симптомів, – раніше цей термін був удвічі довшим.

 

 

Про це йдеться у змінах до наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)", повідомляє пресова служба Міністерства охорони здоров'я.

 

Мінздоров'я скоротило тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування. Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування.

 

Самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

 

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати. 

 

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19. 

 

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом. 

 

Також змінами до наказу пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду. 

 

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

 

07.02.2022

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