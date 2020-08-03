МОЗ постановив припинити рух громадського транспорту до Луцька й Тернополя.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив: через обмеження в “червоних зонах" роботи громадського транспорту перетинати межу між “червоною” та іншим зонами можна лише на автомобілі, в якому перебуває не більш п'яти осіб.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

“На території, яка віднесена до червоного рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин межі можливий виключно на власному автомобільному транспорті, якщо у ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів у цьому автомобільному транспорті може бути більша”, - зазначив Степанов.

З його слів, при перетині меж різних карантинних зон немає потреби здавати тест на визначення коронавірусу.

Міністр уточнив, що встановлення рівня епідеміологічної небезпеки (так звана "червона", "помаранчева", "жовта" та "зелена зони") належить до компетенції Центральної комісії ТЕБ та НС. Місцева влада не може ухвалювати рішення щодо пом’якшення карантинних обмежень, додав він, немовби реаґуючи на невдоволення окремих муніципалітетів.

“Органи місцевої влади можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але не пом’якшувати. Ще раз хочу наголосити, що умови адаптивного карантину діють - це максимальний баланс між роботою і безпекою в країні. Ми вже не встановлюємо на території всієї області [карантин], а визначаємо чітко - або це місто, або це район, де може бути складніша ситуація. Ми максимально інформуємо через сайт МОЗ, показуємо, які саме цифри, з погіршенням яких показників, коли рекомендуємо встановлення того чи іншого рівня небезпеки. Тут нема жодної політики, суб’єктивного бачення. Є суто цифри, рівень небезпеки”, - додав Степанов.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року встановив чотири рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 - за кольорами.

31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла до "червоної" зони міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

До "помаранчевого" рівня ввійшли міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисьменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

"Укрзалізниця" постановила скасувати зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів.

Водночас, Тернопільська міська рада на позачерговій сесії у понеділок заявила рішучу незгоду з внесенням міста до "червоної зони". Міський голова Сергій Надал повідомив на сесії, що вночі пасажири потяга з Херсона влаштували протест у вагонах і домоглися зупинки в Тернополі.

Напередодні Надал записав відеозвернення, в якому висловив обурення рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. "Ви - слуги нашого народу. А ви подумали, що ви - господарі?", - обурився він.