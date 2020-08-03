Екіпаж SpaceX Crew Dragon успішно повернувся на Землю.

Таким чином космічний корабель Ілона Маска на практиці довів свою здатність доставляти астронавтів на орбіту і повертати їх додому.

 

 

Перший за кілька років пілотований космічний політ із американської території успішно завершився. Новий космічний корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX, яким астронавти Боб Бенкен (Robert Behnken) і Даґлас Гьорлі (Douglas Hurley) літали до Міжнародної космічної станції (МКС), в неділю ввечері, другого серпня, благополучно приводнився з ними в Мексиканській затоці. Про це повідомила на своєму сайті американська космічна аґенція NASA.

 

Бенкен і Гьорлі відстикувався від МКС ввечері в суботу і вирушили в 21-годинну подорож додому, поступово знижуючи орбіту корабля. Групи управління польотом NASA в Г'юстоні й штаб-квартира SpaceX в Готорні (Каліфорнія) дали добро на увімкнення гальмівного імпульсу, коли спусковий апарат входив у атмосферу Землі. Це сталося приблизно за годину до приводнення біля берегів Флориди.

 

Президент США Дональд Трамп негайно відреагував на новину про успішне повернення астронавтів на Землю вітальним твітом: «Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної двомісячної місії. Дякую вам всім!»

 

Цей політ став першою пілотованою місією NASA, запущеною з американської території за дев'ять років. Нагадаємо, що в 2011 році Сполучені Штати завершили програму Space Transportation System, в рамках якої використовувалися багаторазові космічні човники Shuttle. Після цього доставка американських астронавтів і вантажів на МКС відбувалася тільки за допомогою російських ракет «Союз».

 

Успішне приводнення Crew Dragon стало заключною перевіркою здатності розробленого Ілоном Маском корабля доставляти астронавтів на орбіту і повертати їх додому. Це перший прорив такого кшталту, здійснений приватною компанією.

03.08.2020

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