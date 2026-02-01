Ілон Маск заблокува росіянам можливість використовувати Starlink на дронах в Україні.

Ефективність цих заходів підтвердив міністр оборони України.

 

 

Американський мільярдер, генеральний директор SpaceX Ілон Маск Ілон заявив у неділю, першого лютого, що заблокува російській армії можливість використовувати супутниковий звʼязок Starlink на російських бойових дронах в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт Маска на платформі Х. Він запевнив, що вжиті ним заходи були ефективні.

 

«Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, якщо потрібно зробити більше», – написав Маск.

 

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що Україна співпрацює зі SpaceX, щоб запобігти наведенню Росією безпілотників за допомогою інтернет-системи Starlink. Раніше українські військовики повідомляли, що виявляли її на безпілотниках далекого радіусу дії, які росіяни використовувалися під час атаках на об’єкти цивільної інфраструктури України.

 

Міністр Федоров підтвердив, що вжиті заходи спрацювали. У твіті на платформі Х, адресованому Ілону Маску, він написав: «Перші кроки вже дають реальні результати. Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що Ви з нами. Ви справжній поборник свободи та справжній друг українського народу».

 

Михайло Федоров теж наголосив, що «західні технології повинні продовжувати допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для тероризму та руйнування мирних міст».

01.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Самотність Агасферів між Бучачем, Нью-Йорком і Єрусалимом
Ігор Набитович
Роздуми над рукописом нового роману Василя Махна «Ангел і осел з віршами про вогонь і воду», що вийде навесні 
29.01.26 | | Штука
Cвідчити про катастрофу
1 лютого о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться показ унікальної вистави театру “Нафта” із Харкова, який уперше покаже у Львові “Оргію кіборгів” як "останнє шоу антропоцену".
28.01.26 | | Штука
Час чує нас. Поки що
Юрій Винничук
Доки ще нас чутиме час – невідомо. Стрілка Годинника судного дня показує, що глобальна катастрофа за 85 секунд до опівночі.
28.01.26 | | Дискурси
З Маршем по Трампу
Ростислав Шпук
Якщо справді поява ШІ – це спроба створити мовну свідомість, відокремлену від людини, то Трамп – це те, що залишилось від тої людини, на прикладі якої це вдалось.
28.01.26 | | Дискурси
Короста лівизни в українському письменстві
Роксана Харчук
Чому в нас нікому осмислити війну на рівні Нобеля чи Букера? Чому жодні ґранти й премії не допомагають?  Причина у самій якості нашого інтелектуального середовища. І змінити це на краще може лише багатоманіття думок й чесна дискусія.
27.01.26 | | Штука
Конопляний дим з України
Оксана Бойко
Густий дим з запахом України заповнив велике приміщення в канадійському Едмонтоні... Спогад про Юрка Бойка з 1990-го
27.01.26 | | Минуле
Карло Звіринський, або Спроба національної ідентифікації творчости
Юрко БОЙКО
Національне мистецтво: увесь спір про його завдання залежить від того, яке слово наголошуємо – «національне» чи «мистецтво»
27.01.26 | | Минуле
Їхні голоси
Майкл Мишкало
Ви вдома лиш тут, в Україні, лиш тут ви свої, тут мелодія рідної мови, а там звуки чужого світу, чужих людей. Це їхня країна, їхня історія. Вони збудували цю країну для себе
27.01.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.