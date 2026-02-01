Ілон Маск заблокува росіянам можливість використовувати Starlink на дронах в Україні.

Ефективність цих заходів підтвердив міністр оборони України.

Американський мільярдер, генеральний директор SpaceX Ілон Маск Ілон заявив у неділю, першого лютого, що заблокува російській армії можливість використовувати супутниковий звʼязок Starlink на російських бойових дронах в Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт Маска на платформі Х. Він запевнив, що вжиті ним заходи були ефективні.

«Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, якщо потрібно зробити більше», – написав Маск.

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що Україна співпрацює зі SpaceX, щоб запобігти наведенню Росією безпілотників за допомогою інтернет-системи Starlink. Раніше українські військовики повідомляли, що виявляли її на безпілотниках далекого радіусу дії, які росіяни використовувалися під час атаках на об’єкти цивільної інфраструктури України.

Міністр Федоров підтвердив, що вжиті заходи спрацювали. У твіті на платформі Х, адресованому Ілону Маску, він написав: «Перші кроки вже дають реальні результати. Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що Ви з нами. Ви справжній поборник свободи та справжній друг українського народу».

Михайло Федоров теж наголосив, що «західні технології повинні продовжувати допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для тероризму та руйнування мирних міст».